Dominguez için kıran kırana: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro ile 9+5 milyon Euro’luk 2 teklif

SZALAİ İLK MAÇINA ÇIKTI Fenerbahçe 'den Bundesliga ekibi Hoffenheim 'a transfer olan Macar stoper Attila Szalai yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Szalai'nin forma giydiği hazırlık maçında Hoffenheim İskoç ekibi Rangers ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transfer olmasıyla kasasına 12.5 milyon Euro para koymuştu. Attila Szalai'yi önce Union Berlin kulübü istemiş ancak sonradan devreye giren Hoffenheim transferi bitirmişti. Fenerbahçe, Macar stoperden boşalan stoper bölgesine Alexander Djiku ile Rodrigo Becao transferlerini gerçekleştirmişti.

SIOPIS İÇİN GERİ SAYIM Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Manolis Siopis'in takımdan ayrılması için geri sayım sürüyor. Belinde yaşadığı ağrı nedeniyle yurt dışı kampından itibaren antrenmanlara çıkamayan ve takımdan ayrılma isteğini yönetim kuruluna ileten Yunan oyuncu için resmi bir teklif bekleniyor. Adı çok sayıda Yunan kulübüyle anılan ancak henüz bu konuda kulübe resmi bir teklif getirmeyen oyuncunun menajerinin önümüzdeki hafta içinde transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi.

KARTAL REBIC'E KAVUŞTU

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ante Rebic, dün İstanbul'a geldi ve ayağının tozuyla açıklamalar yaptı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida'dan olumlu referans aldım" dedi. Hırvat yıldız ayrıca 7 numaralı formayı giyeceğini dile getirdi.

HER MEVKİNİN ADAMI REBIC

HÜCUM hattının 5 farklı bölgesinde oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek. Rebic, yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Yıldız isim daha önce Fiorentina, Leipzig, Verona, Frankfurt takımlarında da oynadı.