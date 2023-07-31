Dominguez için kıran kırana: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro ile 9+5 milyon Euro’luk 2 teklif

ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI NEFES KESTİ
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası sona erdi. 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun yer aldığı yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan parkurda tamamlandı.
Yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Heyecanlı anlara sahne olan yarış sonrası dereceye giren takımlar ödüllerini de ödül töreniyle birlikte aldı.
ICARDI'DEN KADIKÖY MESAJI
Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılılar, transferin mali detaylarını da açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için oyuncunun eski kulübü Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platfotmu'na bildirdi. Icardi transferinin açıklandığı videoda Kadıköy İskelesi detayı da gözlerden kaçmadı.
Icardi, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
BURNLEY'DEN BOEY ATAĞI
Cimbom'un sağ beki Sacha Boey, İngiliz ekibi Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin radarına girdi. İngiliz kulübünün, Boey için Sarı-Kırmızılı takıma transfer teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü. 2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Boey, sarı kırmızılı formayla çıktığı 53 maçta 2 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Fransız futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
FRANSA'DAN UĞURCAN İDDİASI
Fransız basını, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı, Fransa 1. Lig ekibi Nantes'ın listesine aldığını yazdı. Başkan Ertuğrul Doğan önceki gün yaptığı açıklamada Çakır'ın Türkiye'den bir takıma gitmeyeceğini, Avrupa olursa oyuncunun önünü açabileceklerini söylemişti.
SUSKUN KRAL ENNER VALENCIA
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia yeni takımı International'de çıktığı 4 maçta golle tanışamadı. Dört karşılaşmada toplam 307 dakikada sahada kalan Ekvadorlu yıldız rakip kaleye sadece 4 şut gönderebildi. Enner Valencia geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi karşılaşmada 33 gol 7 asistlik performansa imza atmıştı.
ALKIŞLAR MELİSA ERCAN'A
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu. 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'i 2-0 mağlup etti.
CAVANI BOCA JUNIORS'TA
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı Açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.
SOFUOĞLU ÇEKYA'DA 3'ÜNCÜ
Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabında ikinci yarışı da 3. sırada tamamladı. Bahattin Sofuoğlu, sürücüler klasmanında puanını 5. sıradaki yerini korudu.
K.GÜMRÜK DÜZCE'DE ÇALIŞIYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü. Fatih Karagümrük, bugün saat 16.00'da kAnkaragücü ile hazırlık maçı yapacak.
MEYDAN OKUMAYA HAZIRIM
Transferde sıkça Türk takımlarıyla anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Sao Paulo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rodriguez, "Mutluyum. Yeni bir meydan okumaya da hazırım" açıklamasında bulundu.
MBAPPE İÇİN DEV ZİRVE
İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'un PSG forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe'yi kiralamak istediğini yazdı. Al-Hilal'i reddeden Mbappe için görüşmelerin başladığı da öne sürüldü.
GÖZTEPE BENİM KALBİMDE
Geçen sezon Göztepe'nin hisselerinin yüzde 79'ini devralan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, "İzmir'i seviyorum. Göztepe kalbime yakın bir yerde. Geçen sezondan daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
CAN'DAN DESTEK ÇAĞRISI
EFES'in yeni koçu Erdem Can, "Taraftarlarımızdan bizimle olmalarını, maçlara gelseler de gelmeseler de pozitif enerjilerini göndermelerini diliyorum. Bundan sonrası artık bizim elimizde" diye konuştu.
KARTAL'DAN ÇİFTE MESAİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından sürdürdü. Dün önce salonda denge ve kuvvet çalışması, basına kapalı bölümde de taktik çalışıldı.
İKİNCİ ADA SEFERİ
Aslan'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki Kovovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ve Manchester United'ın yıldız orta sahası Fred'i transfer etmekte kararlı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta oynanacak Zimbru maçı sonrası yeniden İngiltere'ye hareket etmesi planlanıyor. Timur, İngiltere'de Norwich City ve Manchester United'ın yöneticileriyle bir araya gelecek. Galatasaray'ın önümüzdeki hafta iki yıldızla anlaşacağı ve imza attıracağı öğrenildi.
F.BAHÇE'YE ARAO PİYANGOSU
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusuna Al Ahli kulübü 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Al Ahli'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un bu transferin bir an önce tamamlanmasını istediği de öğrenildi.