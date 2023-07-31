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Dominguez için kıran kırana: Fenerbahçe'den 12 milyon Euro ile 9+5 milyon Euro’luk 2 teklif

Fenerbahçe Bologna’ya Nicolas Dominguez için 12 milyon Euro ile 9+5 milyon Euro’luk 2 teklif sundu. Görüşmeler devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
Dominguez için kıran kırana: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro ile 9+5 milyon Euro’luk 2 teklif

Merkez orta sahaya 1. sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha için Fenerbahçe'nin İtalyan kulübüne 2 teklif sunduğu öğrenildi.

İlki 12 milyon Euro. Diğer seçenek ise 9+5 milyon Euro'lu bonusların yer aldığı teklif. Gelen bilgilere Bologna ekibi de 15 milyon Euro'nun altına inmiş durumda. Ancak kesin anlaşma sağlanmış değil. Nicolas Dominguez transferinde bu hafta önemli bir gelime olabileceği ifade ediliyor. 25 yaşında ve 1.75 boyunda olan Nicolas Dominguez merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor. Dominguez 11 kez Arjantin formasını da giymiş bir isim.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncularımız, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



MORTEN HJULMAND PORTEKİZ YOLCUSU
Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu Lecce'nin Danimarkalı ön liberosu Morten Hjulmand'a Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünün teklif yatığı öğrenildi. İddiaya göre Portekiz ekibi Hjulmand için Lecce'ye 23 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. Bu rakamın doğru olması durumunda Fenerbahçe'nin transferden çekileceği de ifade ediliyor.



SZALAİ İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Macar stoper Attila Szalai yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Szalai'nin forma giydiği hazırlık maçında Hoffenheim İskoç ekibi Rangers ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transfer olmasıyla kasasına 12.5 milyon Euro para koymuştu. Attila Szalai'yi önce Union Berlin kulübü istemiş ancak sonradan devreye giren Hoffenheim transferi bitirmişti. Fenerbahçe, Macar stoperden boşalan stoper bölgesine Alexander Djiku ile Rodrigo Becao transferlerini gerçekleştirmişti.



SIOPIS İÇİN GERİ SAYIM
Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Manolis Siopis'in takımdan ayrılması için geri sayım sürüyor. Belinde yaşadığı ağrı nedeniyle yurt dışı kampından itibaren antrenmanlara çıkamayan ve takımdan ayrılma isteğini yönetim kuruluna ileten Yunan oyuncu için resmi bir teklif bekleniyor. Adı çok sayıda Yunan kulübüyle anılan ancak henüz bu konuda kulübe resmi bir teklif getirmeyen oyuncunun menajerinin önümüzdeki hafta içinde transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi.

KARTAL REBIC'E KAVUŞTU
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ante Rebic, dün İstanbul'a geldi ve ayağının tozuyla açıklamalar yaptı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida'dan olumlu referans aldım" dedi. Hırvat yıldız ayrıca 7 numaralı formayı giyeceğini dile getirdi.

HER MEVKİNİN ADAMI REBIC
HÜCUM hattının 5 farklı bölgesinde oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek. Rebic, yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Yıldız isim daha önce Fiorentina, Leipzig, Verona, Frankfurt takımlarında da oynadı.



FİLENİN EFELERİ ŞAMPİYON!
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Türkiye ev sahibi Katar ile karşılaştı. Mücadelenin ilk setini 25-13 kazanan Filenin Efeleri, ikinci bölümü 25-21 kaybetti. Üçüncü periyotta Katar'a 25-18 üstünlük kuran Ay-Yıldızlılar, dördüncü sette ise tutuktu ve 25-22 ile maç altın sete taşındı. Son bölümde üst üste sayılar ile rakibini şaşkına çeviren Türkiye, seti 15-9 ve maçı 3-2 kazanarak turnuvada şampiyon oldu. Türkiye, 2024 yılındaki FIVB Milletler Ligi'ne katılım hakkını elde etmeyi başardı.



ARDA'DAN MÜJDE
İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımının ABD kampından ayrıldı. Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiği duyuruldu. Güler'in 3-4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı gündeme gelse de korkulan olmayacak. 15 gün yoğun bir tedavi planı uygulanacak Arda Güler'in ameliyat olması halinde de 3-4 hafta içinde takıma dönebileceği ortaya çıktı. Arda Güler'in eylül ayında sahalara döneceği gelen haberler arasında yer aldı.



ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI NEFES KESTİ
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası sona erdi. 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun yer aldığı yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan parkurda tamamlandı.

Yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Heyecanlı anlara sahne olan yarış sonrası dereceye giren takımlar ödüllerini de ödül töreniyle birlikte aldı.



ICARDI'DEN KADIKÖY MESAJI
Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılılar, transferin mali detaylarını da açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için oyuncunun eski kulübü Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platfotmu'na bildirdi. Icardi transferinin açıklandığı videoda Kadıköy İskelesi detayı da gözlerden kaçmadı.

Icardi, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



BURNLEY'DEN BOEY ATAĞI
Cimbom'un sağ beki Sacha Boey, İngiliz ekibi Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin radarına girdi. İngiliz kulübünün, Boey için Sarı-Kırmızılı takıma transfer teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü. 2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Boey, sarı kırmızılı formayla çıktığı 53 maçta 2 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Fransız futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FRANSA'DAN UĞURCAN İDDİASI
Fransız basını, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı, Fransa 1. Lig ekibi Nantes'ın listesine aldığını yazdı. Başkan Ertuğrul Doğan önceki gün yaptığı açıklamada Çakır'ın Türkiye'den bir takıma gitmeyeceğini, Avrupa olursa oyuncunun önünü açabileceklerini söylemişti.

SUSKUN KRAL ENNER VALENCIA
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia yeni takımı International'de çıktığı 4 maçta golle tanışamadı. Dört karşılaşmada toplam 307 dakikada sahada kalan Ekvadorlu yıldız rakip kaleye sadece 4 şut gönderebildi. Enner Valencia geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi karşılaşmada 33 gol 7 asistlik performansa imza atmıştı.

ALKIŞLAR MELİSA ERCAN'A
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu. 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'i 2-0 mağlup etti.

CAVANI BOCA JUNIORS'TA
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı Açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.

SOFUOĞLU ÇEKYA'DA 3'ÜNCÜ
Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabında ikinci yarışı da 3. sırada tamamladı. Bahattin Sofuoğlu, sürücüler klasmanında puanını 5. sıradaki yerini korudu.

K.GÜMRÜK DÜZCE'DE ÇALIŞIYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü. Fatih Karagümrük, bugün saat 16.00'da kAnkaragücü ile hazırlık maçı yapacak.

MEYDAN OKUMAYA HAZIRIM
Transferde sıkça Türk takımlarıyla anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Sao Paulo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rodriguez, "Mutluyum. Yeni bir meydan okumaya da hazırım" açıklamasında bulundu.

MBAPPE İÇİN DEV ZİRVE
İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'un PSG forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe'yi kiralamak istediğini yazdı. Al-Hilal'i reddeden Mbappe için görüşmelerin başladığı da öne sürüldü.

GÖZTEPE BENİM KALBİMDE
Geçen sezon Göztepe'nin hisselerinin yüzde 79'ini devralan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, "İzmir'i seviyorum. Göztepe kalbime yakın bir yerde. Geçen sezondan daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.

CAN'DAN DESTEK ÇAĞRISI
EFES'in yeni koçu Erdem Can, "Taraftarlarımızdan bizimle olmalarını, maçlara gelseler de gelmeseler de pozitif enerjilerini göndermelerini diliyorum. Bundan sonrası artık bizim elimizde" diye konuştu.

KARTAL'DAN ÇİFTE MESAİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından sürdürdü. Dün önce salonda denge ve kuvvet çalışması, basına kapalı bölümde de taktik çalışıldı.

İKİNCİ ADA SEFERİ
Aslan'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki Kovovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ve Manchester United'ın yıldız orta sahası Fred'i transfer etmekte kararlı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta oynanacak Zimbru maçı sonrası yeniden İngiltere'ye hareket etmesi planlanıyor. Timur, İngiltere'de Norwich City ve Manchester United'ın yöneticileriyle bir araya gelecek. Galatasaray'ın önümüzdeki hafta iki yıldızla anlaşacağı ve imza attıracağı öğrenildi.

F.BAHÇE'YE ARAO PİYANGOSU
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusuna Al Ahli kulübü 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Al Ahli'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un bu transferin bir an önce tamamlanmasını istediği de öğrenildi.

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