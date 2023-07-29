Mauro Icardi İstanbul’da: Coşkulu taraftardan özel karşılama!

Dün gece Atatürk Havalimanı 'na özel uçakla inen Icardi'yi coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte uçaktan inen İcardi , Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgisine aynı şekilrde karşılık verdi. Icardi karşılama sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Arjantin li santrfor, eşi Wanda Nara 'nın sağlık sorunları ile İstanbul 'a gelişini geciktirmiş ancak geçtiğimiz hafta sonunda hem PSG hem de kendisiyle anlaşma sağlanmıştı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Icardi yarın 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

19.05'de gerçekleştirilecek imza töreninde sadece Icardi olmayacak. Halil Dervişoğlu, Angelino, Bakambu ve Zaha da imza töreninde hazır bulunacak 5'i bir yerde imza töreninde hazır bulunacaklar. Icardi'nin bonservisi için Fransız devi PSG'ye 10 milyon Euro ödeme yapılacak. Kendisine verilecek yıllık ücret kesin rakam açıklanmasa da 8 milyon Euro civarında olacak. Icardi'nin gelişiyle birlekte hem Galatasaray yönetimi hem de Sarı-Kırmızılı taraftarlar derin bir nefes almış durumda.