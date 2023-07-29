Kartal, Rebic transferinin yanına Mesias’ı ekledi!

Şenol Güneş 'in talebi doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş, Serie A devi Milan 'da oynayan 29 yaşındaki Ante Rebic 'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bu transferde menajer Ahmet Bulut 'u yetkilendiren Kartal, hem futbolcu hem de kulübü Milan ile el sıkıştı.





BONSERVİSİ ALINDI

Siyah-beyazlılar'ın sol kanat, santrfor ve forvet arkasında oynayabilen Hırvat futbolcu için Milan'a 500 bin Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro bonus ödeyeceği öğrenildi. Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmeye imzalayacak futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Geçen sezon 31 maçta 3 gol, 2 asist üreten Rebic, daha önce Eintracht Frankfurt, Verona, Fiorentina ve FK Split takımlarında oynamıştı.

MESIAS İÇİN GÖRÜŞME

Beşıktaş'ın transfer hamlesi Rebic ile sınırlı kalmayacak. Siyah- Beyazlılar'ın yine Milan'da oynayan 32 yaşındaki Brezilyalı kanat Junior Mesias için de İtalyan ekibine şartları sorduğu öğrenildi. İtalyanlar, Siyah- Beyazlılar'ın yakın zamanda oynanan Real Madrid maçında sakatlanan Mesias'ı kiralamayı düşündüğünü yazdı. Sambacı'nın kariyerinde 233 maçta 52 gol, 21 de asisti bulunuyor.