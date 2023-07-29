Kartal, Rebic transferinin yanına Mesias’ı ekledi!

Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş, Serie A devi Milan'da oynayan 29 yaşındaki Ante Rebic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bu transferde menajer Ahmet Bulut'u yetkilendiren Kartal, hem futbolcu hem de kulübü Milan ile el sıkıştı.
BONSERVİSİ ALINDI
Siyah-beyazlılar'ın sol kanat, santrfor ve forvet arkasında oynayabilen Hırvat futbolcu için Milan'a 500 bin Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro bonus ödeyeceği öğrenildi. Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmeye imzalayacak futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Geçen sezon 31 maçta 3 gol, 2 asist üreten Rebic, daha önce Eintracht Frankfurt, Verona, Fiorentina ve FK Split takımlarında oynamıştı.
MESIAS İÇİN GÖRÜŞME
Beşıktaş'ın transfer hamlesi Rebic ile sınırlı kalmayacak. Siyah- Beyazlılar'ın yine Milan'da oynayan 32 yaşındaki Brezilyalı kanat Junior Mesias için de İtalyan ekibine şartları sorduğu öğrenildi. İtalyanlar, Siyah- Beyazlılar'ın yakın zamanda oynanan Real Madrid maçında sakatlanan Mesias'ı kiralamayı düşündüğünü yazdı. Sambacı'nın kariyerinde 233 maçta 52 gol, 21 de asisti bulunuyor.