Galatasaray’dan sessiz operasyon! Erden Timur, Joao Felix için devrede

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor... Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye etti. Galatasaray bir büyük transfer için daha kolları sıvadı. Cimbom, Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'i kiralamak için harekete geçti. G.Saray'ın Joao Felix planına TAKVİM ulaştı. Sarı-Kırmızıllar'ın transfer etmek istediği Felix'in Galatasaray, İstanbul ve Süper Lig ile ilgili ön yargıları bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu inadı kırmak için Joao Felix'e bu sezon yapılan transferlerin görüntülerini gönderdi.







127 MİLYON EURO ALDILAR

Galatasaray bu görüntülerle Felix'in inadını kırmayı planlıyor. Bu görüşmelerden sonra Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübü Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi. 2019 yılından beri Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık olarak forma giyen genç yıldız Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gole imza attı. Felix, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e rekor bir ücretle transfer olmuştu. İspanyollar bu transfer için kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı.

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