Fenerbahçe’den Zenit’le Nuraly pazarlığı!

Fenerbahçe'de sürpriz bir stoper atağı yaptı.
Fenerbahçe'de sürpriz bir stoper atağı yaptı.
Sarı- Lacivertliler'in Rus ekibi Zenit'in Kazakistanlı savunmacısı Nuraly Alip için teklif yaptığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.
Zenit'in pazarlıklarda kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ancak; Fenerbahçe'nin teklifinin ise 2.5-3 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.
Nuraly Alip için hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş da devreye girmişti. Öte yandan 23 yaşında ve 1.88 boyundaki futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE DİVAN TOPLANIYOR
Fenerbahçe'de Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak toplantıya, Başkanı Ali Koç da katılacak.
LIVAKOViC'TE CELTİC TEHLİKESİ
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic için sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoc ekibi Celtic'in de Livakovic için Dinamo Zagreb'e teklif yaptığı öğrenildi. Teklifin miktarı net olarak bilinmiyor. F.Bahçe ile Hırvat file bekçisi arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe kat edilmişti.
ERKİN ŞENEL GAZİANTEP FK'DA
Türkiye Basketbol Ligi ekibi Gaziantep FK, 1,90 boyundaki Erkin Şenel'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
FABİNHO AL ITTİHAD'A YAKIN
AL Ittihad'ın Liverpool'un 29 yaşındaki ön liberosu Fabinho ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
ASIL AMACIMIZ SÜPER LİG
Trendyol 1. Lig takımı Manisa FK'nın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz "Artık bu sene bir üst lig için yarışacağız. Amacımız önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır" diye konuştu.
MAHREZ 4 YILLIĞINA AL AHLİ'DE
AL Ahli, son olarak Manchester City'de oynayan dünya yıldızı Riyad Mahrez'le 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Al Ahli bu transfer için İngiliz devine bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyecek.