Fenerbahçe’den Zenit’le Nuraly pazarlığı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic için sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoc ekibi Celtic 'in de Livakovic için Dinamo Zagreb 'e teklif yaptığı öğrenildi. Teklifin miktarı net olarak bilinmiyor. F.Bahçe ile Hırvat file bekçisi arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe kat edilmişti.



AL Ittihad'ın Liverpool'un 29 yaşındaki ön liberosu Fabinho ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

ASIL AMACIMIZ SÜPER LİG

Trendyol 1. Lig takımı Manisa FK'nın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz "Artık bu sene bir üst lig için yarışacağız. Amacımız önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır" diye konuştu.

MAHREZ 4 YILLIĞINA AL AHLİ'DE

AL Ahli, son olarak Manchester City'de oynayan dünya yıldızı Riyad Mahrez'le 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Al Ahli bu transfer için İngiliz devine bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyecek.