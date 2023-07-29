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Fenerbahçe'den Zenit'le Nuraly pazarlığı!

Fenerbahçe Zenit’in Kazak stoperi Nuraly Alip için Rus kulübüne teklif yaptı. Nuraly teklife sıcak bakıyor. Zenit ile görüşmeler sürüyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Fenerbahçe’den Zenit’le Nuraly pazarlığı!

Fenerbahçe'de sürpriz bir stoper atağı yaptı.



Sarı- Lacivertliler'in Rus ekibi Zenit'in Kazakistanlı savunmacısı Nuraly Alip için teklif yaptığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.



Zenit'in pazarlıklarda kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ancak; Fenerbahçe'nin teklifinin ise 2.5-3 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

Nuraly Alip için hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş da devreye girmişti. Öte yandan 23 yaşında ve 1.88 boyundaki futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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