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Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! TFF Başkanı Büyükekşi A Spor'a konuştu: Bizim için bir milat olacak

EURO 2032 adaylığı için A Spor’a konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, “İtalya ile ortak düzenleme kararı aldık. UEFA başvurumuzu kabul ederse , bizim için bir milat olacak .2028 adaylığından ise çekileceğiz” diye konuştu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! TFF Başkanı Büyükekşi A Spor’a konuştu: Bizim için bir milat olacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı.



İki ülkenin ortak adaylığı için başvuru mektubu, UEFA'ya da gönderildi. A Spor'a konu hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. EURO 2032 için yaptığımız başvuru kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz. Hem ülkemiz hem de İtalya için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Büyükekşi ayrıca, "Seçtiğimiz 10 şehir var. İtalya da 10 şehir seçti. Şehir sayısı bölüneceği için bir seçim yapmak durumunda olacağız. Başvurunun sonuçlanmasını bekliyoruz. EURO 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık'tı. 2032 için ise İtalya'ydı. Bu ortak başvuru, futbolumuzun yarınları için de önemli bir köprü olacaktır" dedi.



UEFA, turnuvayı iki ülkenin ortaklaşa düzenlemesine karar verirse, EURO 2032 açılış maçının İstanbul'da, final maçının da Roma'da oynanması hedefleniyor.

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