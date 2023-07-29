Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! TFF Başkanı Büyükekşi A Spor’a konuştu: Bizim için bir milat olacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı.
İki ülkenin ortak adaylığı için başvuru mektubu, UEFA'ya da gönderildi. A Spor'a konu hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. EURO 2032 için yaptığımız başvuru kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz. Hem ülkemiz hem de İtalya için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Büyükekşi ayrıca, "Seçtiğimiz 10 şehir var. İtalya da 10 şehir seçti. Şehir sayısı bölüneceği için bir seçim yapmak durumunda olacağız. Başvurunun sonuçlanmasını bekliyoruz. EURO 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık'tı. 2032 için ise İtalya'ydı. Bu ortak başvuru, futbolumuzun yarınları için de önemli bir köprü olacaktır" dedi.