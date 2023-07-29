Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! TFF Başkanı Büyükekşi A Spor’a konuştu: Bizim için bir milat olacak





İki ülkenin ortak adaylığı için başvuru mektubu, UEFA'ya da gönderildi. A Spor'a konu hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. EURO 2032 için yaptığımız başvuru kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz. Hem ülkemiz hem de İtalya için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.