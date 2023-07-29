Arda Güler’den kötü haber! Real Madrid duyurdu: Ayrılıyor...

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sağ dizinden ameliyat olmak üzere acilen ABD'den Madrid'e gidiyor.Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı.
İLK MAÇTA FORMA GİYEMEDİ
Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.
KAMPTAN AYRILIYOR
Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıkladı. Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.