Galatasaray’lı Başkan Vekili Erden Timur’dan önemli açıklamalar: Zaha bizi para için seçmedi

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur dün gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalar yaptı. Timur, 'Zaha transferinde rakip takımlardan bazı açıklamalar oldu. Zaha transferinde sponsorluklar yardımcı oldu mu?' şeklindeki soruya, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var.

Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor. Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz" cevabını verdi. Timur, "Şampiyonlar Ligi için üst seviye oyuncular almamız gerekiyor. Milot Rashica transferinde, bizim önerdiğimiz bedelle istenilen bedel arasında hala bir makas var. Transferi bitirmek için çabalıyoruz. Mauro Icardi de İnşallah aramızda olacak" şeklinde konuştu.