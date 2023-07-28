Galatasaray, Icardi’ye kavuşabilir! Sarı-kırmızılı taraftarların gözü yolda

Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle gelişi ertelenen Arjantinli golcünün durumu bugün netlik kazanacak. Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon şampiyonluğunda başrolü oynayan Mauro Icardi'nin eşi bugün doktorundan gelecek cevaba göre hareket edecek. Wanda Nara'nın doktoru bugün 'Tamam' derse Icardi bu gece İstanbul'a gelecek. Icardi için özel uçağın bekletildiği ve gelecek cevaba göre hareket edeceği belirtildi.





NARA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan Nara'nın tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Galatasaray da başarılı oyuncunun eşiyle yakından ilgileniyor. Başkan Vekili Erden Timur, Nara'nın sağlık durumu ile ilgili her dakika bilgi alıyor. Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucu PSG ile Icardi'nin bonservisi konusunda 10 milyon Euro'da anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, G.Saray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.