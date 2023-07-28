Fenerbahçe’den Nicolas Dominguez’e kritik adım! 10 milyon euro ve 4 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon yıldız oyuncuları kadrosuna katan Kanarya yeni bir hamle daha yaptı. Sarı-Lacivertliler, Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, Tangocu'yu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Bologna'ya yaptığı teklif de ortaya çıktı. Kanarya, yıldız futbolcu için Bologna'ya 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 teklif etti. İtalyan ekibi ise 12 milyon Euro bonservis ücretinin yan ısıra sonraki satıştan yüzde 30 istiyor. Dominguez ile 3 milyon Euro maaş konusunda ise anlaşma sağlandı.

8.5 MİLYONA ALDILAR

Bologna ile bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa transfer sonuçlanacak. 2019 yılında Arjantin'in Velez Sarsfield takımından 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'ya transfer olan Dominguez'in, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Merkez orta saha ve önlibero mevkilerinde oynayan Arjantinli futbolcu, geride kalan sezonda, Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 34 maça çıktı ve takımına 3 gol, 2 asist üretti.