Adana Demirspor, Romanya’da avantajı kaptı

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Romen ekibi Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Cluj'un golünü 6. dakikada Betancor attı. Adana Demirspor, bu gole 77. dakikada Benjamin Stambouli ile karşılık verdi.
Tecrübeli futbolcu, Avrupa'da ilk maçına çıkan Adana Deminspor'un golünü atarak tarihe geçmeyi başardı.
Adana Demirspor'un yeni transferi Luis Nani, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "İyi bir maç çıkardık. Rövanşta turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.