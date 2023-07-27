Tochi transferinde mutlu son! Sırada Delaney var

Trabzonspor Lyngby 'de forma giyen Danimarka lı oyuncu Tochi Chukwuani 'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. İlk sağlık taramaları temiz çıkan oyuncu İstanbul 'da da sağlık taramasından geçecek ve sorun çıkmaması durumunda sözleşme imzalanacak. Karadeniz Fırtınası , Tochi Chukwuani transferinin dışında transfer hamlelerine devam ediyor.





Fırtına orta sahayı bir de tecrübeli bir isimle takviye etmek istiyor. Trabzonspor'un Sevilla'dan Thomas Delaney'i gündemine aldığı iddia edildi.



İspanyol basını da oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaptı. Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Delaney'in Trabzonspor dışında Kopenhag ile de ismi anılıyor.

SLOVENYA'DA GOL FIRTINASI!

Trabzonspor Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında Triglav Kranj'ı 4-0 yendi. Sloven ekibi karşısında galibiyet gollerini 4. ve 51. dakikada Umut Bozok, 62. dakikada Tonio Teklic ve 79. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydetti. Slovenya kampı sona eren Fırtına, çalışmalarına yarın Trabzon'da devam edecek.

UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ