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Tochi transferinde mutlu son! Sırada Delaney var

Trabzonspor, 20 yaşındaki Tochi Chukwuani’nin transfer için oyuncu ve kulübü ile anlaştı. Sevillalı Delaney için çalışmalar sürüyor.İşte sizler için derlediğimiz 27 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
Tochi transferinde mutlu son! Sırada Delaney var

Trabzonspor Lyngby'de forma giyen Danimarkalı oyuncu Tochi Chukwuani'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

İlk sağlık taramaları temiz çıkan oyuncu İstanbul'da da sağlık taramasından geçecek ve sorun çıkmaması durumunda sözleşme imzalanacak.

Karadeniz Fırtınası, Tochi Chukwuani transferinin dışında transfer hamlelerine devam ediyor.



Fırtına orta sahayı bir de tecrübeli bir isimle takviye etmek istiyor. Trabzonspor'un Sevilla'dan Thomas Delaney'i gündemine aldığı iddia edildi.

İspanyol basını da oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaptı. Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Delaney'in Trabzonspor dışında Kopenhag ile de ismi anılıyor.

SLOVENYA'DA GOL FIRTINASI!
Trabzonspor Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında Triglav Kranj'ı 4-0 yendi. Sloven ekibi karşısında galibiyet gollerini 4. ve 51. dakikada Umut Bozok, 62. dakikada Tonio Teklic ve 79. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydetti. Slovenya kampı sona eren Fırtına, çalışmalarına yarın Trabzon'da devam edecek.

UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ


Trabzonspor adı son dönemde Galatasaray ile geçen kaptanı Uğurcan Çakır için bir paylaşımda bulundu. Bordo-Mavili kulübün paylaştığı videoda Uğurcan Çakır, bir Trabzonspor forması imzalarken, milli kalecinin sözleri dikkat çekti. Uğurcan, söz konusu videoda, "İmzalı forması TS Club'tan alabilirsiniz" sözlerini kullandı. 27 yaşındaki file bekçisi için yapılan bu paylaşım sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı

NELSSON'A BÜYÜK TEPKİ
Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Zalgiris maçındaki performansıyla taraftarın tepkisi çekti. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları yıldız oyuncu ile ilgili, "Gideceksen git artık! Bu kadar kötü oynamaya hakkın yok" yorumu yaptı.

YUNUS NANTES'A YAKIN


Cimbom bir yandan transferlere odaklanırken bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Nantes'ın Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak konusunda çok istekli olduğu öğrenildi. Nantes, Yunus için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Yönetimin teklifi kabul ettiği ve transferin yakın zamanda netleşeceği öğrenildi. Yıldız oynucu, geçen sezon G.Saray formasıyla Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. 23 yaşındaki futbolcunun G.Saray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

KENDİMİ GELİŞTİRECEĞİM
Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, "Geçen sezon 1. Lig'de 27 maçta görev aldım. Bu sezon da bolca süre bulup kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Hedefimiz var bunu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

İNTER'İN MARTİNEZ AŞKI


Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı Manchester United'a satan İnter, Aston Villa'nın 30 yaşındaki Arjantinli kalecisi Emilliano Martinez için İngiliz temsilcisine 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

MCTOMİNAY'IN PEŞİNDELER
İngiliz medyası West Ham United'ın Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay ile ilgilendiğini öne sürdü. Manchester United, 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 45 milyon pound talep ediyor.

GÖKHAN TÖRE GÖZTEPE'YE
Ankaragücü ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Gökhan Töre'nin, İzmir ekibi Göztepe ile transfer görüşmesi yaptığı ve Sarı-Kırmızılı takımla anlaşmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.



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