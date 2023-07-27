Tochi transferinde mutlu son! Sırada Delaney var

Cimbom bir yandan transferlere odaklanırken bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Nantes'ın Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak konusunda çok istekli olduğu öğrenildi. Nantes, Yunus için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Yönetimin teklifi kabul ettiği ve transferin yakın zamanda netleşeceği öğrenildi. Yıldız oynucu, geçen sezon G.Saray formasıyla Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. 23 yaşındaki futbolcunun G.Saray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
KENDİMİ GELİŞTİRECEĞİM
Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, "Geçen sezon 1. Lig'de 27 maçta görev aldım. Bu sezon da bolca süre bulup kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Hedefimiz var bunu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
İNTER'İN MARTİNEZ AŞKI
Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı Manchester United'a satan İnter, Aston Villa'nın 30 yaşındaki Arjantinli kalecisi Emilliano Martinez için İngiliz temsilcisine 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
MCTOMİNAY'IN PEŞİNDELER
İngiliz medyası West Ham United'ın Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay ile ilgilendiğini öne sürdü. Manchester United, 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 45 milyon pound talep ediyor.
GÖKHAN TÖRE GÖZTEPE'YE
Ankaragücü ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Gökhan Töre'nin, İzmir ekibi Göztepe ile transfer görüşmesi yaptığı ve Sarı-Kırmızılı takımla anlaşmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.