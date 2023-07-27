Fenerbahçe atağa geçti! Tanguy Ndombele için düğmeye basıldı

Ses getiren transferler yapan Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralamak için düğmeye bastığı ortaya çıktı. 54 GOLE KATKI SAĞLADI

Futbol kariyerinde şu ana kadar 277 maça çıkan Ndombele, 19 gol ve 35 asist üretti. Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ve 22 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcu için yakın bir zamanda önemli gelişmeler olacağı gelen haberler arasında. Aynı zamanda Demokratik Kongo vatandaşı da olan Ndombele, Fransa adına 7 maça çıkıp, skor üretemedi. CENGİZ ÜNDER'DE SONA DOĞRU



Fenerbahçe'nin kadroya katacağı sıradaki isim belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder'i bitiriyor. Kanarya'nın Fransız ekibiyle 12 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi. Milli futbolcunun da gelmeye hazır olduğu ifade edildi. Takım kaptanı Edin Dzeko'ya maç sonunda Roma döneminde birlikte oynadığı Cengiz Ünder soruldu. Dzeko, "Cengo benim küçük kardeşim! Ne kadar iyi olduğunu biliyorum" cevabını verdi. MİHA ZAJC'AYENİ KONTRAT

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a yeni sözleşme önerdi. Yıldız isimden geri dönüş bekleniyor. KARTAL: BİZ DOĞRU YOLDAYIZ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu şöyle konuştu: "5-0 kazanmak çok güzel ama hala eksiklerimiz var. Taraftarlarımızın bize verdiği destekle çok erken gelen gollerle iyi bir oyun oynadık. Sonra bir duraklama oldu ama daha sonra oyunun kontrolünü yeniden aldık. Doğru yoldayız. Çok daha iyi olacağız. ŞAMPİYON OLACAĞIZ