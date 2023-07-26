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Beşiktaş resmen duyurdu: Ceyhun Kazancı dönemi resmen sona erdi

Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayrdığını resmen duyurdu. Beşiktaş'ta yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol AŞ’de genel müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 17:58
Beşiktaş resmen duyurdu: Ceyhun Kazancı dönemi resmen sona erdi

Beşiktaş Kulübü, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ceyhun Kazancı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:



"2021 yılında Beşiktaş Futbol AŞ'de genel müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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