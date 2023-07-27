Fenerbahçe’den gövde gösterisi! Rakiplerine korku saldı

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında gövde gösterisi yaptı.
Yeni transferleriyle taraftarının önüne çıkan Sarı-Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu ağırladı. Maça fırtına gibi giren Kanarya, 11. dakikada Dusan Tadic'in pasında Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.
EMRE 62'DE GİRDİ SAKATLANIP ÇIKTI
15. dakikada Edin Dzeko'nun pasında bu kez Ryan Kent sert bir şut çekerek fileleri sarsmayı başardı: 2-0. 61. dakikada Mert Hakan, Dzeko'ya 'al da at' pası verdi: 3-0. 63. dakikada Edin Dzeko, bir asist de başka yeni transfer Syzmanski'ye yaptı.
Polonyalı yıldız, 64. dakikada farkı 4'e yükseltti. 62. dakikada oyuna giren Emre Mor, sert faul sonrası sakatlanıp 73'te çıktı.
JOSHUA KİNG SONUCU BELİRLEDİ
Maçoın 89. dakikasında Joshua King şık bir aşırtma vuruşuyla skoru 5-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.
Bu turun rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta saat 20.30'da Moldova'da oynanacak. Sarı Kanarya turu geçmesi halinde NK Maribor- Differdange eşleşmesinin galibiyle 3. ön eleme turunda karşılaşacak.
5 YILDIZLI LOGOYLA SAHAYA ÇIKTILAR
Fenerbahçe son ayların en çok konuşulan konusu hakkında flaş bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, Zimbru maçına 5 yıldızlı logoyla sahaya çıktı. Bu hareket sosyal medyada galibiyet kadar yer aldı.