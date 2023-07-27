Fenerbahçe’den gövde gösterisi! Rakiplerine korku saldı

EMRE 62'DE GİRDİ SAKATLANIP ÇIKTI

15. dakikada Edin Dzeko'nun pasında bu kez Ryan Kent sert bir şut çekerek fileleri sarsmayı başardı: 2-0. 61. dakikada Mert Hakan, Dzeko'ya 'al da at' pası verdi: 3-0. 63. dakikada Edin Dzeko, bir asist de başka yeni transfer Syzmanski'ye yaptı.



Polonyalı yıldız, 64. dakikada farkı 4'e yükseltti. 62. dakikada oyuna giren Emre Mor, sert faul sonrası sakatlanıp 73'te çıktı.



JOSHUA KİNG SONUCU BELİRLEDİ

Maçoın 89. dakikasında Joshua King şık bir aşırtma vuruşuyla skoru 5-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.