Erden Timur Manchester’a uçtu! Galatasaray Fred’in peşini bırakmıyor

Galatasaray transferde yine taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle hazırlığında.



Kadrosuna son olarak Bakambu ve Zaha gibi yıldız isimleri katan Sarı-Kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına Fred'i transfer etmek için kolları sıvadı.



Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, yıldız oyuncunun kulübü Manchester United ile görüşmek için özel uçakla İngiltere'ye uçtu.