Erden Timur Manchester’a uçtu! Galatasaray Fred’in peşini bırakmıyor

Galatasaray transferde yine taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle hazırlığında.
Kadrosuna son olarak Bakambu ve Zaha gibi yıldız isimleri katan Sarı-Kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına Fred'i transfer etmek için kolları sıvadı.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, yıldız oyuncunun kulübü Manchester United ile görüşmek için özel uçakla İngiltere'ye uçtu.
Transfer sihirbazı Erden Timur'un Kırmızı Şeytanları ikna ederek oyuncuyla birlikte İstanbul'a gelmeyi planladığı öğrenildi.
5 YILDIR MANU'DA
2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten tam 59 milyon Euro karşılığında Manchester United'a gelen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Manu'da 213 maçta forma giyen Sambacı orta saha, 14 gol, 19 asist yaptı. Geçen sezon tam 56 maçta forma giyen Fred, 6 gol, 6 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.
Brezilya Milli Takımı'nda ise 32 maçı bulunan tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle kontratı Haziran 2024'te sona erecek. Kısa süreli sözleşmeyi avantaj olarak kullanmak isteyen Erden Timur'un, transferi bitirmesi bekleniyor.