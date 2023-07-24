Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır transfere açık kapı bıraktı

Trabzonspor'un kaptanı ve başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır dün yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Uğurcan, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilgili "Hocamız gerçekten çok dobra bir insan. Doğruyu ve yanlışı herkesin yüzüne söylüyor. Bu benim bir insanda aradığım en önemli özellik. Bizden istediği şeyler çok net. Enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Bu takıma da yansıyacaktır. Arkadaşlık geçen seneye göre çok daha iyi. Camiamızın enerjisi de daha yüksek. Bu enerjiye uygun hareket etmeliyiz" dedi. Transfer iddiaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli kaleci," Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.