Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğramıştı! Dikkat çeken olayda 'Tampon çetesi' detayı

AMELİYAT OLACAK

Kaşı açılan ve bacaklarında hasar meydana gelen Uzunhan, hastaneye giderken, saldırganlar, ortadaki aracı bırakıp en öndekine binerek olay yerinden gazlayıp gitti. D aha sonra yakalanarak gözaltına alınan F.B. adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak hapse gönderildi. Saldırganların, bölgede "Tampon çetesi" olarak birçok olaya karıştıkları iddia edildi. Bu arada Hamstring kaslarının yırtıldığı belirlenen Uzunhan'ın, bugün ameliyat olacağı öğrenildi. 4 ila 6 ay arasında sahalara dönemeyeceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi de sporcularının hakkını, sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere birçok futbol kulübü, Emrecan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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