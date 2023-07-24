Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğramıştı! Dikkat çeken olayda 'Tampon çetesi' detayı

Emrecan Uzunhan, Bakırköy'e giderken önündeki iki araç fren yaptı. Birbirlerine hafifçe çarptı. Genç oyuncu da 3. otomobil olarak kazaya karıştı. Araçlardaki çete üyeleri, tutanak yazmaya yanaşmadı. KABUL etmeyen Emrecan'a F.B. adlı maganda saldırdı. Kaşından ve bacağından yaraladı. Sonra da ortadaki aracı bıraktı. Diğer çete üyeleri ile öndeki otomobile binip kaçtı! Ardından yakalandı, tutuklandı.
'KAS'ITLI HAREKET
İstanbul Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde tampon çetesi terör estirdi. Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan (22), önceki gün saat 16.00 sıralarında Yeşilköy'deki ablasını ziyaret için aracıyla hareket etti. Bakırköy'e geldiğinde önünde seyreden iki araç, peş peşe aniden fren yapınca, otomobilini kontrol edemedi. Önündeki aracın tamponunda hafif göçük meydana geldi. İddiaya göre öndeki her iki araçtan inen çete üyeleri, Uzunhan'a tepki gösterdi. Genç futbolcu, "Tutanak tutalım" dedi. Tutanağa "Önümdeki araç aniden fren yapınca" sözünü yazınca, ortalık gerildi. Çeşitli suçlardan 10 sabıkası bulunduğu öğrenilen F.B, Uzunhan'a saldırıya geçti. Bacaklarını tekmeledi, yüzüne gözüne defalarca yumruklarını indirdi.
AMELİYAT OLACAK
Kaşı açılan ve bacaklarında hasar meydana gelen Uzunhan, hastaneye giderken, saldırganlar, ortadaki aracı bırakıp en öndekine binerek olay yerinden gazlayıp gitti. D aha sonra yakalanarak gözaltına alınan F.B. adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak hapse gönderildi. Saldırganların, bölgede "Tampon çetesi" olarak birçok olaya karıştıkları iddia edildi. Bu arada Hamstring kaslarının yırtıldığı belirlenen Uzunhan'ın, bugün ameliyat olacağı öğrenildi. 4 ila 6 ay arasında sahalara dönemeyeceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi de sporcularının hakkını, sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere birçok futbol kulübü, Emrecan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.