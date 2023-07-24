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    Beşiktaş’ın yeni transferi Jean Onana: Kazanmak için buradayım

    Beşiktaş’ın yeni transferi Jean Onana,”Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım. Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi’nde sonuna kadar gitmek de dahil ”dedi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kazanmak için buradayım

    Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana dün açıklamalarda bulundu. Kamerunlu ön libero, "Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım. Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek de dahil" diye konuştu. Onana, "İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Süper Lig'in beni olumlu yönde geliştireceğine inanıyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim" dedi. Transfer sürecinde Aboubakar ile konuştuğunu belirten Onana, "Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Gelme konusunda kulübün projeleri de beni ayrıca çok mutlu etti" dedi.



    REBIC PAZARLIĞI
    Beşiktaş, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Rebic'in 3.5 milyon Euro'luk maaşını fazla bulan yönetimin rakamı aşağı çekmek için uğraştığı ifade ediliyor. Milan kamp kadrosuna da alınmayan Rebic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



    KARTAL'DAN NURALY SÜRPRİZİ
    Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz günlerde stoper Emrecan Uzunhan, trafik kazası geçirdikten sonra saldırıya uğramış ve ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Emrecan'ın sahalardan 6 ay uzak kalacak olması nedeniyle yönetim takviye için düğmeye bastı. TFF'nin bu sezon çıkardığı Mavi Kart uygulaması sayesinde Türki ülkelerde forma giyen oyunculardan 1 tanesi listeye yerli statüsünde yazılabilecek. Bu fırsatı kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi de Zenit forması giyen 23 yaşındaki Kazakistanlı stoper Nuraly Alip ile anlaşmaya vardı. Sol ayaklı olması nedeniyle teknik heyetin tercih ettiği isim olan Nuraly'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanacağı iddia edildi. Ocak 2023'te Kairat Almaty'den Zenit'e 2 milyon Euro'ya gelen Nuraly 25 maçta forma giydi.



        SON SÖZ GENEL KURULUNDUR
        Son günlerde "Trabzonspor Kulübü'nün Katarlılara satılacak" iddialarının artması üzerine ilk kez Trabzonspor Kulübü'nden açıklama yapıldı. Bordo-Mavililer'in Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Değerli Trabzonsporlular, bir haber sitesinden yayılan "Katarlılar Trabzonspor'u satın alıyor" haberleri üzerine sosyal medyadaki yorumları izliyorum. Divan olarak bize ulaşan böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Her şeyin tartışılması doğaldır. Ancak böyle bir aşamanın söz konusu olduğu varsayılsa bile son söz genel kurulundur." ifadelerini kullandı.



        SAVUNMAYA DİKKAT ÇEKİYOR
        Trabzonspor'da Slovenya kampının sonuna yaklaşılırken antrenmanlar yüksek tempo ile devam ediyor. Yeni sezonda oynatacağı sistemi oyuncularına aşılamaya çalışan Teknik Direktör Nenad Bjelica, bu yönde her bölgedeki futbolculara farklı antrenmanlar yaptırıyor. Bjelica'nın yardımcısı Nino Bule, önceki gün yapılan çalışmada tüm savunmalarına bu yönde özel çalışma yaptırdı. Slovenya'daki ilk etap kampı çerçevesinde oynanan 3 hazırlık maçında kalesinde 6 gol gören Trabzonspor'da Teknik Direktör Bjelica, az gol yiyen fazla gol atan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor.



        FIRTINA'DA ORSIC ŞOKU
        Slovenya'da devam eden hazırlık kampının dün sabah yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu Orsic, şanssız bir sakatlık yaşadı. Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Orsic, acı ile yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan Mislav Orsic antrenmana devam edemezken, sahadan golf aracıyla ayrıldı. Tedavisine başlanan 30 yaşındaki Orsic'in durumunun bugün çekilecek olan MR'dan sonra netlik kazanacağı belirtildi.



            TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
            Türkiye'de daha önce Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro, Al Nasr'a ise 700 bin Euro ödeyecek. Bakambu imza sonrası, "Burada olduğum için çok mutluyum. Son haftalar benim için zordu ama artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Türkiye'ye yeniden gelip oynamak hayal gibiydi. 7-8 yıl önce burada oynuyordum. Şimdi lige tekrar geri döndüm. Benim için en büyük kulüple, yeni formamla sahada işimi yapacağım" dedi. Türkçe, "Merhaba Cimbom" ifadesini kullanan Demokratik Kongolu golcü, "Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Onlar bu takıma inanıyor. Ben de kendime inanıyorum. Umarım harika bir sezon olur" diye konuştu.



            MERT TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
            İtalyanlar, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ile ilgili son gelişmeleri duyurdu. Sassuolo'ya yakın gazeteler, Çizme ekibinin Feyenoord'da oynayan Norveçli bek Marcus Peders'in peşine düştüğünü ve Müldür'ün takımdan ayrılmaya hazırlandığını iddia etti. Haberde 24 yaşındaki milli futbolcunun transferinin önündeki tek engelin 4-5 milyon Euro civarındaki bonservisi olduğu hatırlatıldı. Ayrıca haberde, "Mert Müldür ile Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyor. Henüz tatmin edici bir teklif yapılmadı. Ayrıca Türkler, sonraki satıştan pay maddesinin de olmasını istemiyor" denildi. 1.84 boyundaki Müldür, sağ bek, stoper ve sol bekte oynayabiliyor.



            FENER'E SÜPER VİKİNG
            Transfere doymak bilmeyen Fenerbahçe bu sezon 8 dış, 2 de iç takviye yaparak 10 futbolcuyla sözleşme imzalarken, İtalyan basınından Kanarya ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha Morten Hjulmand için Lecce'ye 10 milyon Euro bonservis ile Joao Pedro'yu teklif etti. Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olacağı vurgulanırken, bu sebeple transferin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi. Son 1 yılda değerini 2 katından fazla katlayan Hjulmand, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 170 bin Euro karşılığında Lecce'ye imza atmıştı. Geride bıraktığımız sezonda ligde ve kupada toplam 36 maça çıkan Hjulmand, 5 asistlik skor katkısı verdi. Oyuncu, kulübü Lecce ile sözleşmesinin son yılına girdi.



                YENİ HEDEF TRAORE
                İspanyol basınından Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiası geldi. Hücum hattına Dzeko, Tadic, Kent gibi yıldız isimleri katan Kanarya'nın yeni hedefinin Adama Traore olduğu iddia edildi. Sport'un haberine göre; İsmail Kartal'ın da 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği yazıldı. İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan İspanyol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertliler'in resmi görüşmelere de başlayacağı belirtildi. Yakın zamanda İstanbul'da görüntülenen Traore, geçen sezon Wolverhampton'da 40 maçta 3 gol, 2 asist üretti.



                SZALAI MACARİSTAN'DA MANŞETLERDE
                Apollon Limassol'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai, kariyerine Alman ekibi Hoffenheim'da devam edecek. Macar defans oyuncusu için Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 15 milyon Euro gelir elde edecek. Kulüpler arasındaki anlaşma gereği 2 milyon Euro Limassol'un kasasına girecek. Hoffenheim tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek futbolcu, sağlık kontrolü sonrasında imza atacak. Öte yandan Attila Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılıp Hoffenheim'a gitmesi ülkesinde manşetleri süsledi. Haberde, Szalai'nin kariyerinde yeni bir sayfa açtığı belirtilirken futboldaki yükselişi de anlatıldı. Macaristan Milli Takımı ile 35 maçta 1 gole imza atan Szalai, Fenerbahçe formasıyla da 117 maçta 7 gol, 4 asist üretti.

                ÜÇ İSME YOL GÖRÜNDÜ
                Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de 3 futbolcu için daha karar çıktı. Sarı-Lacivertliler'in, geride bıraktığımız günlerde Fransız ekibi Marsilya'dan 1.2 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra yarım sezonluğuna Samsun'a kiralanan Emre Demir'i de şans bulabilecekleri bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. Yönetim, kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak için de gelecek tüm tekliflerin değerlendirilmesi yönünde bir karar aldı. 2021 yılında Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Burak Kapacak da geçen sezon Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te kiralık forma giymişti.

                GÖZTEPE'NİN EMİR UMUDU
                1. Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'ye dönen ancak; Sarı-Lacivertliler'de istediği şansı bulamayan Emir Ortakaya için yeniden harekete geçti. İzmir ekibi F.Bahçe'nin 4 hazırlık maçının 1'inde oynayan ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna da adını yazdıramayan futbolcuyu 1 sezon daha kiralamak istiyor. Kanarya, stoper yoğunluğu nedeniyle 18 yaşındaki savunmacıyı göndermeye sıcak bakıyor.

                ALMANLAR'A 'YÜKSEK' GELDİ
                Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek için devreye girdiği iddia edildi. Leverkusen'in Sarı- Lacivertli ekibe ilgi mektubu gönderdiği ve Yüksek için 10-12 milyon Euro civarında bir bütçe hazırladığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise 24 yaşındaki orta saha için 20 milyon Euro istediği ve Leverkusen'in transferde geri adım attığı belirtildi. Yüksek, geçen sezon 32 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Daha önce Inter ile de anılan futbolcunun Kanarya ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

                ICARDI RESMİ İMZAYI ATTI
                Galatasaray taraftarları mutluluktan uyuyamacak... Wilfred Zaha'yı flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin elinden kapan Sarı-Kırmızılılar'a bir müjde de Mauro Icardi'den geldi. Uzun süredir İstanbul'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki golcü için Zaha transferinin ardından Newell's Old Boys'a gideceği iddia edildi. Ancak hemen sonrasında ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Icardi'nin G.Saray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. Icardi'nin temsilcisi Elio Pino'nun, "G.Saray ile resmi sözleşmeleri imzaladık. Hayırlı olsun" sözleri ortaya çıktı. Aslan'ın PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.

                TAYLAN SAMSUN İLE EL SIKIŞTI
                Geride bıraktığımız sezon başkent ekibi Ankaragücü'ne kiralık verilen Taylan Antalyalı, yeni sezonda da Süper Lig'de kariyerini sürdürecek. Zalgiris maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroya alınmayan futbolcu için yeni ekibi Samsunspor ile anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına Karadeniz ekibinde kiralık forma giyecek. 4 yıl önce Erzurumspor'dan transfer edilen Antalyalı, Sarı-Kırmızılı forma ile 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

                LUYINDAMA'NIN YENİ ROTASI FRANSA LİGİ
                G.Saray'da kadroda düşünülmeyen Christian Luyindama, transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. Ligue 1'e çıkma planları yapan Fransız ekipleriyle temasta olan 29 yaşındaki futbolcunun maaşının 500 bin Euro'sunu Cimbom'un karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

                MEHMET CAN'DA PÜRÜZ ÇIKTI
                Trabzonspor'da sağ bek ve sağ kanatta rekabeti artırması için transfer edilmek istenen gurbetçi oyuncu Mehmet Can Aydın ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Kulübü Schalke 04 ile de sözleşmenin detayları üzerinde konuşuluyordu. Ancak oyuncu ile kulübü maddi şartlarda değişiklik yaptı ve bazı özel isteklerde bulundu. Fırtına da transfer için bekleme kararı aldı.

                DEMİREL: QUARESMA İLE GÖRÜŞTÜM
                Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer için Ricardo Quaresma ile görüştüğünü ifade etti. Volkan Demirel, Quaresma'nın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk'la da temasa geçtiğini belirtti.

                EVERTON DANJUMA'YI KİRALADI
                Everton, Villarreal'de forma giyen Hollandalı forvet Arnaut Danjuma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Danjuma, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

                MOUSSA DİABY ASTON VİLLA'DA
                Aston Villa, Bayer Leverkusen'den Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i transfer etti. 24 yaşındaki yılıdızın maliyeti ile bilgi verilmezken Ada basını bu transfer için Villa'nın 60 milyon Euro ödeyeceğini öne sürdü.

                ELİS'TEN ALTIN MADALYA
                Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaştı.

                BENİM İÇİN YENİ BİR HEYECAN
                Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen, "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olan bir takıma geldim. Benim için de yeni bir kültür, yeni bir değişim, yeni bir heyecan"diye konuştu.

                ALEX TELLES İMZAYI ATTI
                Bonservisi Manchester United'ta bulunan, geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan Brezilyalı sol bek Alex Telles, Suudi ekibi All-Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Telles yıllık 7.5 milyon euro kazanacak.

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