Beşiktaş’ın yeni transferi Jean Onana: Kazanmak için buradayım





SZALAI MACARİSTAN'DA MANŞETLERDE

Apollon Limassol'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai, kariyerine Alman ekibi Hoffenheim'da devam edecek. Macar defans oyuncusu için Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 15 milyon Euro gelir elde edecek. Kulüpler arasındaki anlaşma gereği 2 milyon Euro Limassol'un kasasına girecek. Hoffenheim tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek futbolcu, sağlık kontrolü sonrasında imza atacak. Öte yandan Attila Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılıp Hoffenheim'a gitmesi ülkesinde manşetleri süsledi. Haberde, Szalai'nin kariyerinde yeni bir sayfa açtığı belirtilirken futboldaki yükselişi de anlatıldı. Macaristan Milli Takımı ile 35 maçta 1 gole imza atan Szalai, Fenerbahçe formasıyla da 117 maçta 7 gol, 4 asist üretti.



ÜÇ İSME YOL GÖRÜNDÜ

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de 3 futbolcu için daha karar çıktı. Sarı-Lacivertliler'in, geride bıraktığımız günlerde Fransız ekibi Marsilya'dan 1.2 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra yarım sezonluğuna Samsun'a kiralanan Emre Demir'i de şans bulabilecekleri bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. Yönetim, kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak için de gelecek tüm tekliflerin değerlendirilmesi yönünde bir karar aldı. 2021 yılında Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Burak Kapacak da geçen sezon Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te kiralık forma giymişti.



GÖZTEPE'NİN EMİR UMUDU

1. Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'ye dönen ancak; Sarı-Lacivertliler'de istediği şansı bulamayan Emir Ortakaya için yeniden harekete geçti. İzmir ekibi F.Bahçe'nin 4 hazırlık maçının 1'inde oynayan ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna da adını yazdıramayan futbolcuyu 1 sezon daha kiralamak istiyor. Kanarya, stoper yoğunluğu nedeniyle 18 yaşındaki savunmacıyı göndermeye sıcak bakıyor.



ALMANLAR'A 'YÜKSEK' GELDİ

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek için devreye girdiği iddia edildi. Leverkusen'in Sarı- Lacivertli ekibe ilgi mektubu gönderdiği ve Yüksek için 10-12 milyon Euro civarında bir bütçe hazırladığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise 24 yaşındaki orta saha için 20 milyon Euro istediği ve Leverkusen'in transferde geri adım attığı belirtildi. Yüksek, geçen sezon 32 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Daha önce Inter ile de anılan futbolcunun Kanarya ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek.



ICARDI RESMİ İMZAYI ATTI

Galatasaray taraftarları mutluluktan uyuyamacak... Wilfred Zaha'yı flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin elinden kapan Sarı-Kırmızılılar'a bir müjde de Mauro Icardi'den geldi. Uzun süredir İstanbul'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki golcü için Zaha transferinin ardından Newell's Old Boys'a gideceği iddia edildi. Ancak hemen sonrasında ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Icardi'nin G.Saray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. Icardi'nin temsilcisi Elio Pino'nun, "G.Saray ile resmi sözleşmeleri imzaladık. Hayırlı olsun" sözleri ortaya çıktı. Aslan'ın PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.



TAYLAN SAMSUN İLE EL SIKIŞTI

Geride bıraktığımız sezon başkent ekibi Ankaragücü'ne kiralık verilen Taylan Antalyalı, yeni sezonda da Süper Lig'de kariyerini sürdürecek. Zalgiris maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroya alınmayan futbolcu için yeni ekibi Samsunspor ile anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına Karadeniz ekibinde kiralık forma giyecek. 4 yıl önce Erzurumspor'dan transfer edilen Antalyalı, Sarı-Kırmızılı forma ile 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.



LUYINDAMA'NIN YENİ ROTASI FRANSA LİGİ

G.Saray'da kadroda düşünülmeyen Christian Luyindama, transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. Ligue 1'e çıkma planları yapan Fransız ekipleriyle temasta olan 29 yaşındaki futbolcunun maaşının 500 bin Euro'sunu Cimbom'un karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.



MEHMET CAN'DA PÜRÜZ ÇIKTI

Trabzonspor'da sağ bek ve sağ kanatta rekabeti artırması için transfer edilmek istenen gurbetçi oyuncu Mehmet Can Aydın ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Kulübü Schalke 04 ile de sözleşmenin detayları üzerinde konuşuluyordu. Ancak oyuncu ile kulübü maddi şartlarda değişiklik yaptı ve bazı özel isteklerde bulundu. Fırtına da transfer için bekleme kararı aldı.



DEMİREL: QUARESMA İLE GÖRÜŞTÜM

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer için Ricardo Quaresma ile görüştüğünü ifade etti. Volkan Demirel, Quaresma'nın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk'la da temasa geçtiğini belirtti.



EVERTON DANJUMA'YI KİRALADI

Everton, Villarreal'de forma giyen Hollandalı forvet Arnaut Danjuma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Danjuma, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.



MOUSSA DİABY ASTON VİLLA'DA

Aston Villa, Bayer Leverkusen'den Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i transfer etti. 24 yaşındaki yılıdızın maliyeti ile bilgi verilmezken Ada basını bu transfer için Villa'nın 60 milyon Euro ödeyeceğini öne sürdü.



ELİS'TEN ALTIN MADALYA

Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaştı.



BENİM İÇİN YENİ BİR HEYECAN

Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen, "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olan bir takıma geldim. Benim için de yeni bir kültür, yeni bir değişim, yeni bir heyecan"diye konuştu.



ALEX TELLES İMZAYI ATTI

Bonservisi Manchester United'ta bulunan, geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan Brezilyalı sol bek Alex Telles, Suudi ekibi All-Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Telles yıllık 7.5 milyon euro kazanacak.

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