Beşiktaş, Nino transferde mutlu sona çok yakın





FLUMINENSE 7 MİLYON EURO BONSERVIS İSTİYOR

Brezilya ekibi, Beşiktaş'ın sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı Sambacı için oyuncunun kontratında yer alan 7 milyon Euro'luk çıkış opsiyonunu talep ediyor. Brezilya ekibinin istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklif ettiği para arasında bulunan 1 milyon Euro'luk farkın yapılacak olan görüşmelerde kapanması bekleniyor. 15 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maçta forma şansı bulan tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda takımı adını 2 gol kaydederken 1 de kırmızı kart gördü. 2020'den beri Brezilya ekibinde forma giyen Nino'nun takımı ile olan kontatı 2024 yılında sona erecek. Beşiktaş, Saiss'in yerini Nino ile doldurmayı planlıyor.

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