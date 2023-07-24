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    Beşiktaş, Nino transferde mutlu sona çok yakın

    Beşiktaş, Fluminense’nin Brezilyalı stoperi Nino’ya 6 milyon Euro teklif etti. Oyuncu ile anlaşma sağlayan Siyah- Beyazlılar 7 milyon Euro isteyen Brezilya kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Nino bombası

    İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco'dan sağlık kontrollerinde yaşanan sorun nedeniyle vazgeçen Beşiktaş stoper transferi için rotasını yine Brezilyalı bir isme çevirdi.. Siyah-Beyazlılar Fluminense'nin 26 yaşındaki Sambacı stoperi Nino için bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Nino ile anlaşma sağladığı belirtilen Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.



    FLUMINENSE 7 MİLYON EURO BONSERVIS İSTİYOR
    Brezilya ekibi, Beşiktaş'ın sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı Sambacı için oyuncunun kontratında yer alan 7 milyon Euro'luk çıkış opsiyonunu talep ediyor. Brezilya ekibinin istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklif ettiği para arasında bulunan 1 milyon Euro'luk farkın yapılacak olan görüşmelerde kapanması bekleniyor. 15 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maçta forma şansı bulan tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda takımı adını 2 gol kaydederken 1 de kırmızı kart gördü. 2020'den beri Brezilya ekibinde forma giyen Nino'nun takımı ile olan kontatı 2024 yılında sona erecek. Beşiktaş, Saiss'in yerini Nino ile doldurmayı planlıyor.

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