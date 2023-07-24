Beşiktaş, Nino transferde mutlu sona çok yakın

İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco'dan sağlık kontrollerinde yaşanan sorun nedeniyle vazgeçen Beşiktaş stoper transferi için rotasını yine Brezilyalı bir isme çevirdi.. Siyah-Beyazlılar Fluminense'nin 26 yaşındaki Sambacı stoperi Nino için bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Nino ile anlaşma sağladığı belirtilen Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
FLUMINENSE 7 MİLYON EURO BONSERVIS İSTİYOR
Brezilya ekibi, Beşiktaş'ın sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı Sambacı için oyuncunun kontratında yer alan 7 milyon Euro'luk çıkış opsiyonunu talep ediyor. Brezilya ekibinin istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklif ettiği para arasında bulunan 1 milyon Euro'luk farkın yapılacak olan görüşmelerde kapanması bekleniyor. 15 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maçta forma şansı bulan tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda takımı adını 2 gol kaydederken 1 de kırmızı kart gördü. 2020'den beri Brezilya ekibinde forma giyen Nino'nun takımı ile olan kontatı 2024 yılında sona erecek. Beşiktaş, Saiss'in yerini Nino ile doldurmayı planlıyor.