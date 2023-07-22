Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica yeni transfer ile ilgili konuştu





UZUKTAN ŞUTLARI ETKİLİ

Tecrübeli teknik adam, "Teklic uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor'a büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Orta sahanın yanı sıra kanatlarda da görev yapması büyük avantaj" yorumunu yaptı. Bjelica'nın talebi doğrultusunda transfer edilen Teklic, uzaktan attığı gollerle de dikkat çekiyor. Hem fiziksel hem de teknik açıdan üstün özelliklere sahip olan Teklic, kariyerinde 165 maçta forma giydi. Bu maçlarda 23 gol atarken 12 de asiste imza attı.



TEKLIC TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Hırvat Kulübü Varazdin'den 23 yaşındaki Hırvat 10 numara Tonio Teklic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada Hırvat ekibine 1 milyon euro bonservis ücreti futbolcuya; 2023-2024 sezonu için 600 bin Euro, 2024-2025 sezonu için 700 bin Euro, 2025- 2026 sezonu için 800 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Teklic, Bjelica'nın geniş oyuncu havuzunda yer alan isimlerdendi.

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