Beşiktaş Jean Onana ve Amartey transferini resmen duyurdu!





21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.



Jean Onana geçen sezon Ligue 1'de 21 maça çıkarken, 807 dakika sahada kaldı ve 3 kez sarı kart gördü. Onana'nın geride kalan sezonda gol ya da

asisti bulunmuyor.





AMARTEY DE KARTAL OLDU

Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: