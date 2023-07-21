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    • 21.07.2023 22:54
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    • 21.07.2023 23:12
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    Beşiktaş Jean Onana ve Amartey transferini resmen duyurdu!

    Beşiktaş, Kamerunlu yıldız Jean Onana için kulübü Lens ile görüşmelere başladığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin açıklaması ise şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Öte yandan Beşiktaş Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in de transferini açıkladı.

    Beşiktaş transferde gaza bastı

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana ile görüşmelerin başladığını duyurdu.



    Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü RC Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



    21 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

    Jean Onana geçen sezon Ligue 1'de 21 maça çıkarken, 807 dakika sahada kaldı ve 3 kez sarı kart gördü. Onana'nın geride kalan sezonda gol ya da
    asisti bulunmuyor.


    AMARTEY DE KARTAL OLDU
    Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



        "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



        28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.



        BEŞİKTAŞ'TAN AMARTEY PAYLAŞIMI
        Beşiktaş yeni transferi Amartey ile ilgili "Beşiktaşımıza hoş geldin Amartey" paylaşımında bulundu.

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        Haberler Spor Beşiktaş Jean Onana ve Amartey transferini resmen duyurdu!
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