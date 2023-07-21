Beşiktaş Jean Onana ve Amartey transferini resmen duyurdu!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana ile görüşmelerin başladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü RC Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
21 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Jean Onana geçen sezon Ligue 1'de 21 maça çıkarken, 807 dakika sahada kaldı ve 3 kez sarı kart gördü. Onana'nın geride kalan sezonda gol ya da
asisti bulunmuyor.
AMARTEY DE KARTAL OLDU
Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: