Beşiktaş'ta Lyanco şoku! Sağlık kontrollerinde sorun çıktı

Beşiktaş'ın Southampton'dan 2 milyon Euro kiralama, 4 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte transfer ettiği ve 4 yıllık imza attırmaya hazırlandığı Lyanco'nun sağlık kontrollerinde sorun çıktı. Diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlığa rastlanan Brezilyalı stoperin ameliyat olması gerektiği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin sakatlık riski yüzünden Brezilyalı stoperin transferinden vazgeçtiği ve oyuncunun Southampton'a geri döneceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 maça çıkan 26 yaşındaki Sambacı stoper bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistle oynadı.

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