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    Lukebakio hamlesi! Beşiktaş Belçikalı yıldızın peşine düştü

    Alman basını Beşiktaş’ın Hertha Berlin forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio için yaptığı 3,5 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinin reddedildiğini iddia etti.

    Lukebakio hamlesi

    Brezilyalı stoper Lyanco'yu İstanbul'a getiren, Kamerunlu ön libero Jean Onana ve Leicester City'den ayrılan Ganalı stoper Daniel Amartey ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor...

    Siyah-Beyazlı ekiple ilgili son olarak Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. Kicker'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Hertha Berlin'in Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio icin resmi teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Hertha'ya 3,5 milyon Euro bonservis+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği ifade edildi.

    Alman ekibinin bu teklifi kabul etmediği de haberin detaylarında yer aldı.

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        Haberler Spor Lukebakio hamlesi! Beşiktaş Belçikalı yıldızın peşine düştü
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