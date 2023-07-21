Lukebakio hamlesi! Beşiktaş Belçikalı yıldızın peşine düştü

Siyah-Beyazlı ekiple ilgili son olarak Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. Kicker'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Hertha Berlin'in Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio icin resmi teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Hertha'ya 3,5 milyon Euro bonservis+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği ifade edildi.