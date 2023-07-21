Fenerbahçe'yi sürekli oyalayan Wilfried Zaha'ya rest çekildi!

Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği Wilfried Zaha ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'den transfer için süre isteyen Fildişili yıldız oyuncu davranışlarıyla bıktırdı. Fenerbahçe Yönetimi, Zaha'nın kendilerini çok beklettiği için resti çekti. Zaha'nın eşi Paige Zaha, sosyal medyadan kendisine ve ailesine gelen transfer mesajlarından bunaldığını belirterek "Wilfried ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paige Zaha'nın, eşinin İngiltere'de kalmasını istediği iddia edilmişti.

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