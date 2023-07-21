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    Brezilyalı stoper Becao resmen Fenerbahçe'de! Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Burası çok büyük, devasa bir kulüp

    Udinese’den 8.3 milyon Euro’ya alınan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Becao, “Kupalar kazanmaya geldim” dedi. İmza sonrası Kadıköy'de poz veren Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe'de 50 numaralı formayı terletecek.

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    Fenerbahçe devasa bir kulüp!

    Fenerbahçe, Udinese'den Rodrigo Becao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

    27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine 8 milyon 312 bin 500 Euro ödenecek. Bu ücret 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle verilecek. Sambacı yıldızla ise 5 yıllık sözleşme yapıldı. İmza sonrası konuşan Becao, "Çok mutluyum. F.Bahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Burası çok büyük, devasa bir kulüp. F.Bahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Üç kulvarda yarışacağız. Mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. F.Bahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" diye konuştu

    50 NUMARAYI ALDI

    İmza sonrası Kadıköy'de poz veren Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe'de 50 numaralı formayı terletecek.

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    Haberler Spor Brezilyalı stoper Becao resmen Fenerbahçe'de! Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Burası çok büyük, devasa bir kulüp
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