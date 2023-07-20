Galatasaray'da Bakambu an meselesi! 2+1 yıllık sözleşme ile transferin resmileşmesi hedefleniyor

Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile eşleşen Galatasaray, ilk maç öncesinde kadrosuna yeni bir takviye yapmak için atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Suudi ekibi Al Nassr'da bulunan hücum oyuncusu Cedric Bakambu'yu kadrosuna katmak için resmi bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, kamp için Hollanda'da bulunan Bakambu ve Al Nassr yetkilileriyle masaya oturdu.