Galatasaray'da Bakambu an meselesi! 2+1 yıllık sözleşme ile transferin resmileşmesi hedefleniyor

Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile eşleşen Galatasaray, ilk maç öncesinde kadrosuna yeni bir takviye yapmak için atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Suudi ekibi Al Nassr'da bulunan hücum oyuncusu Cedric Bakambu'yu kadrosuna katmak için resmi bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, kamp için Hollanda'da bulunan Bakambu ve Al Nassr yetkilileriyle masaya oturdu.
2+1 yıllık sözleşme önerilen Bakambu ile anlaşılırken, Al Nassr ile de son detayların çözülmesinin ardından bu transferin resmileşmesi hedefleniyor. 32 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncunun sezon başına 1.5 milyon Euro'luk teklifi de kabul ettiği gelen haberler arasında. Geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maçta 18 gol, 2 asist üreten Bakambu, kariyerinde ise 400 maçta 169 gol, 41 asist kaydetti.