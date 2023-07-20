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    Fenerbahçe'den yerli atak! Sarı-Lacivertliler Salih Özcan için düğmeye bastı

    Sarı-Lacivertliler Dortmund’un 25 yaşındaki yıldızı Salih Özcan’ı kiralamak için çalışmalara başladı. Geçen sezon Köln'den Dortmund'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Salih, 6 ve 8 numaralarda forma giyebiliyor.

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    Salih Özcan bombası

    Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler, 6 numara transferi için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk teması kuran Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde de Dortmund'un kapısını çalacak. Geçen sezon Köln'den Dortmund'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Salih, 6 ve 8 numaralarda forma giyebiliyor.

    ALİ KOÇ BİZZAT DEVREYE GİRDİ
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferde bizzat devreye girdiği ve transferi sonuçlandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtildi. Kariyerinde 281 karşılaşmada forma giyen Salih, 42 gol atarken 23 de asist yaptı. A Milli Futbol Takımımız'ın da önemli isimlerinden biri olan milli oyuncu, 11 kez Ay-Yıldızlı formayla boy gösterdi. Tecrübeli oyuncunun kulübü Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den yerli atak! Sarı-Lacivertliler Salih Özcan için düğmeye bastı
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