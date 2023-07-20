Fenerbahçe'den yerli atak! Sarı-Lacivertliler Salih Özcan için düğmeye bastı

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler, 6 numara transferi için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk teması kuran Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde de Dortmund'un kapısını çalacak. Geçen sezon Köln'den Dortmund'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Salih, 6 ve 8 numaralarda forma giyebiliyor.