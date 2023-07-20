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    Fenerbahçe forması giyen Torino Szalai’ye İtalya Ligi'nden talip!

    Alman kulüpleriyle görüştükten sonra F.Bahçe’ye geri dönen Macar stopere bu kez İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Torino talip oldu. Torino'nun önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı öğrenilirken Sarı- Lacivertliler, Szalai'nin satışından 10-12 milyon Euro bekliyor.

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    Torino Szalai’nin peşine düştü

    Fenerbahçe'nin Macar yıldızı geçtiğimiz günlerde Alman kulüpleri ile transfer görüşmelerinde bulunmuştu. Union Berlin, Freiburg ve Hoffenheim ile görüşen yıldız oyuncu, sonrasında Sarı-Lacivertliler'in kampına dönerek çalışmalara başladı.

    İstanbul'a dönerek çalışmalara başlayan Szalai'ye bu kez İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Torino talip oldu. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra form tutan ve Avrupa kulüplerinin transfer lisesine giren Macar stoper geçen sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. Torino'nun önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, Szalai'nin satışından 10-12 milyon Euro bekliyor. Süper Lig kariyerinde 84 karşılaşmada görev alan Szalai, 6 gol ve 4 asiste imza attı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe forması giyen Torino Szalai’ye İtalya Ligi'nden talip!
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