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    Beşiktaş transferde atağa kalktı: Anlaşma sağlanan isimler art arda açıklanacak!

    Beşiktaş transfer görüşmelerine tam gaz devam ediyor. Lyanco, Onana ve Amartey transferlerinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Roberto Pereyra ve David Okereke ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

    Müthiş operasyon

    Kadrosunda Aboubakar, Muleka, Masuaku, Ghezzal, Colley gibi birçok Afrikalı oyuncu bulunduran, Amartey, Onana ve Okereke gibi gibi Afrikalı futbolcularla da transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında başlayacak Afrika Kupası'na en fazla oyuncu gönderecek takımların konumunda yer alıyor.


    İLK UÇAK İNDİ LYANCO GELDİ
    Transferin sessiz kulübü Beşiktaş, bu yaz ilk dış transferini gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, transferi için kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki Sambacı savunmacı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. Lyanco'nun 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

    TARAFTAR GİBİ ÇILGINIM!
    Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklamalarıyla heyecan yarattı. Brezilyalı stoper, "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.Profosyonel futbol kariyerinde 138 maça çıkan Brezilyalı stoper Lyanco bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asiste imza attı.

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    Haberler Spor Beşiktaş transferde atağa kalktı: Anlaşma sağlanan isimler art arda açıklanacak!
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