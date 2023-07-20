Beşiktaş transferde atağa kalktı: Anlaşma sağlanan isimler art arda açıklanacak!



İLK UÇAK İNDİ LYANCO GELDİ

Transferin sessiz kulübü Beşiktaş, bu yaz ilk dış transferini gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, transferi için kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki Sambacı savunmacı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. Lyanco'nun 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

TARAFTAR GİBİ ÇILGINIM!

Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklamalarıyla heyecan yarattı. Brezilyalı stoper, "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.Profosyonel futbol kariyerinde 138 maça çıkan Brezilyalı stoper Lyanco bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asiste imza attı.