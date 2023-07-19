Arda Güler idmanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor! Takım arkadaşlarından büyük destek...





KARA KARTAL'DAN GOLLÜ PROVA: 4-0

Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory takımını 4-0 yendi. 16. dakikada Aboubakar şık bir gol attı: 1-0. 19. dakikada Ghezzal'ın ortasına Muleka kafayı vurdu: 2-0. 27'de Aboubakar 3-0 yaptı. 62. dakikada Semih Kılıçsoy skoru 4-0'a taşıdı. 21 Temmuz'da rakip Strasbourg.

ÖMER YURTSEVEN JAZZ'DA

NBA ekibi Utah Jazz, Milli pivot Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki basketbolcu, Jazz tarihinde Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'dan sonra 3. Türk oldu.

ATLETLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'daki Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. 6 madalya kazanan Milliler, tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.



PİATEK BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, en son Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i aldı. Bonservisi Hertha Berlin'de olan 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

LİGDE 4 TAKIM DÜŞECEK

TFF, bu sezon Süper Lig'den düşecek takım sayısının 4 olacağını duyurdu. 20 takımla oynanacak sezonda 17, 18, 19 ve 20. sıradaki takımlar bir alt lige gidecek. Yabancı sınırı ise 8+3'te kaldı.

OĞLUNA ŞORT KULÜBÜYLE OLAN SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR GÖNDERDİ

Zanıolo, Csakvar ile oynanan hazırlık maçında Karacs ile kavga etmişti. Zaniolo sahada gırtlak gırtlağa geldiği Karacs'ın oğluna Galatasaray şortunu gönderdi. Karacs, röportajda, "G.Saray'a karşı oynamak muhteşemdi. Zaniolo ve Mertens rakip olunca heyecanlanıyorsunuz" dedi.

ICARDI İÇİN SÜRE VEREMİYORUZ

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur." diye konuştu. Okan hoca, "Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz. 1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. Taraftara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Onlara yakışır şekilde G.Saray sahada olacak, merak etmesinler" diye konuştu



CIMBOM'UN RAKİBİ VİLNİUS

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. 1. ön eleme eşleşmesinde Struga ile ilk maçta 0-0 berabere kalan Vilnius, 76. dakikada geri düşmesine rağmen 78 ve 84'te attığı gollerle rövanşı deplasmanda 2-1 kazandı. Vilnius böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.