Arda Güler idmanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor! Takım arkadaşlarından büyük destek...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'in 1 numaralı tercihi oldu. Mundo Deportivo gazetesi, Arda Güler'in La Liga'ya kaydettirilen ilk yeni Real Madrid transferi olduğunu teyit etti. 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in aksine diğer yeni transferlerin ise kaydettirilmemesi dikkat çekti. Halbuki Arda, en son transfer edilen isimdi. Arda Güler aynı zamanda yeni sezon için La Liga'ya kaydı yapılan ilk futbolcu da oldu. Diğer hiçbir takım henüz yeni oyuncularını kaydettirmiş değil. Real Madrid, Arda Güler'i kaydettirmek için yurt dışından gelen yeni transfer olduğu için 57 bin 809 euro ödedi.
ASLAN GRAZ'A DİŞ GEÇİREMEDİ
Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strum Graz ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Midtsjö, Berkan, Zaniolo, Mertens, Kerem ve Barış 11'iyle çıktı. Aslan ilk yarıda tel tel döküldü. Graz rakip kaleye 11 şut çekerken 3 isabet yakaladı, Cimbom ise 3'te 0 çekti. İlk yarı 0-0 bitti.
BOEY TOPU KAPTIRDI
71. dakikada Boey'un kaptırdığı top sonrası Leon Grgic uzaklardan çok şık bir gol attı: 0-1. 82'de Grgic skoru belirleyen golü kaydetti: 0-2. Maçın ikinci yarısında Yunus, Morutan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, yeni transfer Halil Dervişoğlu, Ross ve Hamza Akman da süre buldu. Maçın ilk yarısında Nicolo Zaniolo'nun sol el serçe parmağı çıktı. İtalyan futbolcu, yapılan tedavinin ardından 64. dakikaya kadar oyuna devam etti. Cimbom, İstanbul'a döndükten sonra Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde 26 Temmuz'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
TRANSFERLER DEVAM EDECEK
Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica dün ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Bjelica, Mislav Orsic'le ilgili, "Mislav, Türkiye'nin en büyük dört kulübünden birine katıldığını biliyor. Kulübün mali imkanları Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın harcadığı rakamlara oranla göre daha tutarlı. Bu yüzden her maçta her şeyini verecek tanıdığım oyuncuların kendini kanıtlamış olanlarını seçiyorum" dedi. Bjelica, Bartra'nın takımdan ayrılışının da ekonomik nedenlerden ötürü olduğunu vurgulayarak, "Maliyetleri düzenleme sürecindeyiz ve Bartra'nın sözleşmesi kulüp bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu. Hırvatistan'dan çok oyuncu yazılıyor biliyorum ama bazıları imkansız. Ancak umarım bir Hırvat oyuncu daha gelir. İki veya üç pozisyona daha ihtiyacımız var" diye konuştu.