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    Arda Güler idmanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor! Takım arkadaşlarından büyük destek...

    18 yaşındaki yıldız, gelecek sezon için İspanya La Liga’ya kaydı yaptırılan Real Madrid’in ilk yeni transferi oldu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Temmuz tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    Arda Güler ve diğerleri!

    Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'in 1 numaralı tercihi oldu. Mundo Deportivo gazetesi, Arda Güler'in La Liga'ya kaydettirilen ilk yeni Real Madrid transferi olduğunu teyit etti. 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in aksine diğer yeni transferlerin ise kaydettirilmemesi dikkat çekti. Halbuki Arda, en son transfer edilen isimdi. Arda Güler aynı zamanda yeni sezon için La Liga'ya kaydı yapılan ilk futbolcu da oldu. Diğer hiçbir takım henüz yeni oyuncularını kaydettirmiş değil. Real Madrid, Arda Güler'i kaydettirmek için yurt dışından gelen yeni transfer olduğu için 57 bin 809 euro ödedi.



    ASLAN GRAZ'A DİŞ GEÇİREMEDİ
    Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strum Graz ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Midtsjö, Berkan, Zaniolo, Mertens, Kerem ve Barış 11'iyle çıktı. Aslan ilk yarıda tel tel döküldü. Graz rakip kaleye 11 şut çekerken 3 isabet yakaladı, Cimbom ise 3'te 0 çekti. İlk yarı 0-0 bitti.

    BOEY TOPU KAPTIRDI
    71. dakikada Boey'un kaptırdığı top sonrası Leon Grgic uzaklardan çok şık bir gol attı: 0-1. 82'de Grgic skoru belirleyen golü kaydetti: 0-2. Maçın ikinci yarısında Yunus, Morutan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, yeni transfer Halil Dervişoğlu, Ross ve Hamza Akman da süre buldu. Maçın ilk yarısında Nicolo Zaniolo'nun sol el serçe parmağı çıktı. İtalyan futbolcu, yapılan tedavinin ardından 64. dakikaya kadar oyuna devam etti. Cimbom, İstanbul'a döndükten sonra Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde 26 Temmuz'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.



    TRANSFERLER DEVAM EDECEK
    Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica dün ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Bjelica, Mislav Orsic'le ilgili, "Mislav, Türkiye'nin en büyük dört kulübünden birine katıldığını biliyor. Kulübün mali imkanları Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın harcadığı rakamlara oranla göre daha tutarlı. Bu yüzden her maçta her şeyini verecek tanıdığım oyuncuların kendini kanıtlamış olanlarını seçiyorum" dedi. Bjelica, Bartra'nın takımdan ayrılışının da ekonomik nedenlerden ötürü olduğunu vurgulayarak, "Maliyetleri düzenleme sürecindeyiz ve Bartra'nın sözleşmesi kulüp bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu. Hırvatistan'dan çok oyuncu yazılıyor biliyorum ama bazıları imkansız. Ancak umarım bir Hırvat oyuncu daha gelir. İki veya üç pozisyona daha ihtiyacımız var" diye konuştu.



        F.BAHÇE'NİN YENİ ELMAZ'I
        Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından yetişen ve Marsilya'nın yolunu tutan genç yetenek Bartuğ Elmaz ile anlaşmaya vardı. Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan genç yıldızın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Resmi işlemlerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. 20 yaşındaki Bartuğ geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Marsilya'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu. Marsilya B takımında top koşturan Bartuğ Elmaz, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla sadece 1 maçta forma giymişti.



        ŞAMPiYONLUKLAR İÇİN GELDiM
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, kupalar kazanma hedefinde olduğu için Sarı-Lacivertli takıma geldiğini söyledi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu,"Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim" ifadelerini kullandı.



        ZAHA EK SÜRE İSTEDİ
        Dzeko ve Tadic'e bir de Zaha'yı eklemek isteyen Fenerbahçe, müjdeli haberi beklemeye geçti. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki yıldıza talip olan tüm takımlardan daha yüksek bir teklifte bulunan Sarı-Lacivertli yönetime yeni haber geldi. Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri aracılığıyla Fenerbahçe kulübüne ek süre istediğini söylediği belirtildi. Profesyonel kulüp kariyerinde 478 maça çıkan Zaha, 91 gol, 77 asistle oynadı. Zaha'ya Fenerbahçe'nin dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu iddia edilirken, oyuncunun istediği teklifi alması halinde Premier Lig'de kalmaya gönlünün olduğu da ifade ediliyor.



            ONANA İÇİN YENİ TEKLİF
            Transferde istediği futbolcuları ezeli rakiplerine kaptıran ve taraftarından büyük eleştri alan Beşiktaş yönetimi harekete geçti.Yönetim, Lens forması giyen 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero Jean Onana için yeni bir teklifte bulundu. Yıldız futbolcu için daha önce kiralama teklif yapan Siyah- Beyazlılar bu sefer oyuncunun bonservisini almak istiyor. Yaptığı teklife cevap bekleyen Beşiktaş yönetiminin bu transferi de bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.



            KARA KARTAL'DAN GOLLÜ PROVA: 4-0
            Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory takımını 4-0 yendi. 16. dakikada Aboubakar şık bir gol attı: 1-0. 19. dakikada Ghezzal'ın ortasına Muleka kafayı vurdu: 2-0. 27'de Aboubakar 3-0 yaptı. 62. dakikada Semih Kılıçsoy skoru 4-0'a taşıdı. 21 Temmuz'da rakip Strasbourg.

            ÖMER YURTSEVEN JAZZ'DA
            NBA ekibi Utah Jazz, Milli pivot Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki basketbolcu, Jazz tarihinde Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'dan sonra 3. Türk oldu.

            ATLETLERDEN BÜYÜK BAŞARI
            Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'daki Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. 6 madalya kazanan Milliler, tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.

            PİATEK BAŞAKŞEHİR'DE
            Başakşehir, en son Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i aldı. Bonservisi Hertha Berlin'de olan 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

            LİGDE 4 TAKIM DÜŞECEK
            TFF, bu sezon Süper Lig'den düşecek takım sayısının 4 olacağını duyurdu. 20 takımla oynanacak sezonda 17, 18, 19 ve 20. sıradaki takımlar bir alt lige gidecek. Yabancı sınırı ise 8+3'te kaldı.

            OĞLUNA ŞORT KULÜBÜYLE OLAN SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR GÖNDERDİ
            Zanıolo, Csakvar ile oynanan hazırlık maçında Karacs ile kavga etmişti. Zaniolo sahada gırtlak gırtlağa geldiği Karacs'ın oğluna Galatasaray şortunu gönderdi. Karacs, röportajda, "G.Saray'a karşı oynamak muhteşemdi. Zaniolo ve Mertens rakip olunca heyecanlanıyorsunuz" dedi.

            ICARDI İÇİN SÜRE VEREMİYORUZ
            G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur." diye konuştu. Okan hoca, "Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz. 1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. Taraftara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Onlara yakışır şekilde G.Saray sahada olacak, merak etmesinler" diye konuştu

            CIMBOM'UN RAKİBİ VİLNİUS
            G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. 1. ön eleme eşleşmesinde Struga ile ilk maçta 0-0 berabere kalan Vilnius, 76. dakikada geri düşmesine rağmen 78 ve 84'te attığı gollerle rövanşı deplasmanda 2-1 kazandı. Vilnius böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.

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            6 milyon kişiye fark ’zam’anı
            Haberler Spor Arda Güler idmanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor! Takım arkadaşlarından büyük destek...
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