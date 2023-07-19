Beşiktaş, Southampton’dan Brezilyalı stoper Lyanco’yu renklerine bağladı

Beşitkaş stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Southampton'ın Brezilyalı defans oyuncusu Lyanco'yu kadrosuna kattı. Bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen 26 yaşındaki Sambacı sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığını Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın bu transfer için İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama ücreti ve 4 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu ödeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in stoper mevkisi için çok istediği Lyanco'yu Ada ekibinin sahibi Ankersen'le olan iyi ilişkilerini kullanıp takıma kazandıran yönetim bu hamle ile birlikte kendilerine yoğun tepki gösteren taraftarlarını da sevindirdi. Beşiktaş'ın daha önce anlaşma sağladığı Daniel Amartey transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.