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    Trabzonspor'da Manafa transferi an meselesi! Fırtına’dan çifte hamle...

    Trabzonspor’un Manafa’ya imza attırmaya yakın olduğu öne sürülürken, genç 10 numara Teklic’in de kulübü takibe alması heyecan yarattı. Geçen sezon 34 maçta 9 gol, 2 asist yapan Teklic, yabancı kontenjanın boşaltılması durumunda kadroya katılacak.

    Fırtına’dan çifte hamle

    Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Portekizli sağ bek Wilson Manafa'yla olan temasları sürüyor.

    Portekiz'in önemli gazetelerinden Record, Bordo-Mavililer'in Porto ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Gine asıllı futbolcuya imza attırmak üzere olduğunu iddia etti. Sağ bekin yanı sıra sol bek, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki futbolcu Porto'da 130 resmi maça çıktı. Manafa bu karşılaşmalarda, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

    TEKLIC'TEN TRANSFER SİNYALİ
    Bordo-mavililer'in gündemine giren oyunculardan biri de Hırvat on numara Tonio Teklic oldu. Bonservisi NK Varazdin'de bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Instagram hesabından Trabzonspor kulübünü takibe alması transfer iddialarını artırdı. Geçen sezon 34 maçta 9 gol, 2 asist yapan Teklic, yabancı kontenjanın boşaltılması durumunda kadroya katılacak.

    GÖRÜŞMELER OLUMLU
    Wilson Manafa'nınmenajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve tansferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öne sürüldü.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Manafa transferi an meselesi! Fırtına’dan çifte hamle...
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