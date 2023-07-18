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    Galatasaray Bakambu ile anlaştı! Yıldız forvet resmi imza için İstanbul’a gelecek...

    Galatasaray Cedric Bakambu’da mutlu sona çok yakın. Al-Nassr ile fesih için son detayları görüşen 32 yaşındaki yıldız forvet birkaç gün içinde resmi imza için İstanbul’a gelecek...

    Galatasaray Bakambu ile anlaştı!

    Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yaptığı transferler ve gündemine aldığı isimlerle taraftarına büyük heyecan yaşatan Cimbom'un son transferi Cedric Bakambu olacakmış gibi görünüyor.

    Galatasaray'ın, 32 yaşındaki Kongolu forvetin transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi. Suudi Kulübü All-Nassr ile kontratını feshetmek için görüşmelerini sürdüren tecrübeli futbolcu boşa çıktıktan sonra Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.



    Yıldız forvetin Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihinin henüz netleşmemesi nedeniyle 25 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maça çıkan Bakambu söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 2 asiste imza attı.

        210 GOLE KATKI YAPTI
        Futbol kariyeri boyunca 400 maça çıkan 32 yaşındaki Bakambu bu karşılaşmalarda 169 gol, 41 asist kaydetti.

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        Türk Telekom
        Haberler Spor Galatasaray Bakambu ile anlaştı! Yıldız forvet resmi imza için İstanbul’a gelecek...
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