Galatasaray Bakambu ile anlaştı! Yıldız forvet resmi imza için İstanbul’a gelecek...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yaptığı transferler ve gündemine aldığı isimlerle taraftarına büyük heyecan yaşatan Cimbom'un son transferi Cedric Bakambu olacakmış gibi görünüyor.