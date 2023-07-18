Galatasaray Bakambu ile anlaştı! Yıldız forvet resmi imza için İstanbul’a gelecek...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yaptığı transferler ve gündemine aldığı isimlerle taraftarına büyük heyecan yaşatan Cimbom'un son transferi Cedric Bakambu olacakmış gibi görünüyor.
Galatasaray'ın, 32 yaşındaki Kongolu forvetin transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi. Suudi Kulübü All-Nassr ile kontratını feshetmek için görüşmelerini sürdüren tecrübeli futbolcu boşa çıktıktan sonra Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Yıldız forvetin Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihinin henüz netleşmemesi nedeniyle 25 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maça çıkan Bakambu söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 2 asiste imza attı.