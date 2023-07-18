Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Zaha transferi için bizzat devrede: Gel bu takımın parçası ol!

PROJELERİ TEK TEK ANLATTI

Sarı-lacıvertli yönetimden biri Selahattin Baki olmak üzere iki yönetici, Wilfried Zaha ile masaya oturdu. Hem oyuncuyu dinleyen hem de Fenerbahçe'nin şartlarını anlatan yöneticiler, beklemeye geçti. Transferde hareketli saatler yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç da Zaha ile görüşmek istedi. Kulübün vizyonunu ve planlamalarını futbolcuya anlatan Başkan Ali Koç'un Zaha'ya, "İddialı ve yarışmacı bir takım kuruyoruz.