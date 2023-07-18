Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Zaha transferi için bizzat devrede: Gel bu takımın parçası ol!

Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir gibi takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Fildişili hücum oyuncusu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katabilmek için şartları zorluyor. Yıldız isimle İngiltere'de yapılan görüşmenin ardından Başkan Ali Koç'un da devreye girdiği gün yüzüne çıktı.
PROJELERİ TEK TEK ANLATTI
Sarı-lacıvertli yönetimden biri Selahattin Baki olmak üzere iki yönetici, Wilfried Zaha ile masaya oturdu. Hem oyuncuyu dinleyen hem de Fenerbahçe'nin şartlarını anlatan yöneticiler, beklemeye geçti. Transferde hareketli saatler yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç da Zaha ile görüşmek istedi. Kulübün vizyonunu ve planlamalarını futbolcuya anlatan Başkan Ali Koç'un Zaha'ya, "İddialı ve yarışmacı bir takım kuruyoruz.
Başarılara koşacağız. Gel bu takımın parçası ol" dediği öğrenildi. Crystal Palace'tan ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun son kararı bekleniyor.
Sol açık, sağ açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Zaha, profesyonel kariyerinde toplam 478 mücadeleye çıkarken, 91 gol, 77 de asist kaydetti. Yıldız isim geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta 7 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.