2023-2024 Süper Lig fikstürünün kuraları çekiliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk hafta rakipleri kimler?





MEHMET BÜYÜKEKŞİ: GÖREVİMİZ TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve 1'inci Lig'in yeni sezonda Trendyol isim sponsorluğunda oynanacağını hatırlatarak, "Avrupa liglerinde İngiltere ve İspanya'dan sonra en büyük üçüncü isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Türk futbol tarihinin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Bu büyük rekabet, ligimizin değerini arttırdı. Ve futbola yatırımı daha cazip hale getirdi. Yeni isim sponsorluğumuz ile birlikte, daha kaliteli, rekabetin ve heyecanın daha üst düzeyde olduğu bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Her zaman ısrarla altını çizdiğim bir şey var. O da Türk futbolunun marka değerini arttırmak. Yükselen sponsorluk gelirlerimiz ve yeni yayın ihalesinde hedeflediğimiz artış çok önemli. Ancak tüm paydaşlar olarak, futbolun güzel ve eğlenceli taraflarını öne çıkarmamız da gerekiyor. Federasyon olarak bizim görevimiz, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Yapısal sorunlarını çözmek. kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak. Süper Lig'e ve tüm liglerimize değer katacak yeni projeler üretmek. Tüm bu alanlarda çalışmalarımızı, ailemizden aldığımız güçle büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizmek isterim. Ligimiz şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ve 100'den fazla ülkede yayınlanıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Fikstür düzeni ve profesyonel liglerimizin marka değerini artırmak için, UEFA Şampiyonlar Ligi, Alman ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenlemiş Hypercube firmasıyla anlaştık. Önümüzdeki 6 ay süresince futbolcular, antrenörler, kulüpler, basın mensupları, yayıncılar ve futbol ailesinin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapacağız. Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig ve Türkiye kupasında oynanacak format ve fikstür yapısını oluşturacağız. Diğer taraftan, ligimizi, dünyanın önde gelen ligleri arasında hak ettiği yerde konumlandırmak için hem marka değeri hem de ticari gelirlerini artırmaya yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdik. Şampiyonlar Ligi markasını oluşturan ekibin danışmanlığı ile çalışmalarımıza başladık. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşumuzla ilk toplantılarımızı yaptık. Paydaşlarımızla birlikte ortak bir akılla Süper Lig'in kurumsal kimliğini yeniden inşa edeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri oluşturarak ligimizde yer alan kulüplerimizin gelirlerini artıracağız. Yine aynı şekilde, ülkemizin önde gelen müzisyenlerine ligimizin marka değerini artırmak için özel bir marş hazırlattık. Ligimizin heyecanını, coşkusunu ve gururunu hissettiren marşımızı bu akşam ara ara dinleme fırsatı buldunuz. Son halini yakında sizlerle paylaşacağız. Futbol kazanmak üzerine kurulu bir oyun. Ama asla 'bir kazananın olduğu ve geri kalanların kaybettiği bir oyun' değil. Kazanmanın gururunu paylaşacağımız, kaybettiğimizde de eksiklerimizle yüzleşip, adım adım doğruya yürüyeceğimiz bir kültür inşa etmeye mecburuz. Federasyon, takımlar, taraftarlar hep birlikte el ele verip, cumhuriyetimizin 100.yılına yaraşır yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var. Bugün herkesi kucaklayan ve gururlandıran büyük bir yürüyüşe hep birlikte çıkıyoruz. Amacımız hepimizi futbol ile birleştiren yepyeni kahramanlık hikâyeleri yazmak. Amacımız Türkiye'yi harekete geçirmek. Futbolumuzu ve ligimizi daha ileriye taşımak için ailemizin tüm üyelerinin bu vizyonla omuz omuza çalışması gerekiyor. Yeni sezonda bu hedefe ulaşmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Bu sezon geçmişten ders alarak bazı şeyleri daha farklı yapmak zorundayız. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme hatasına düşmememiz gerekiyor. Hep birlikte, tribünlerin dolduğu, daha çok kadın ve çocuk futbolseverlerin maça geldiği, futbol güzelliklerinin, kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi yaratmak zorundayız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak eşit, şeffaf, adil, tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşa edeceğiz. Süper Lig, 11 Ağustos'ta 66'ncı sezonuna merhaba diyecek. Sizlerin de bildiği gibi, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübümüzün de yeniden katılımıyla 20 takımımızın mücadele edeceği bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, Fair-Play'in ön planda olduğu, sakatlıkların yaşanmadığı, seyir zevki yüksek maçlara sahne olacak bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.