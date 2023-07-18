2023-2024 Süper Lig fikstürünün kuraları çekiliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk hafta rakipleri kimler?

Süper Lig'in 2023-24 sezonu fikstür çekim töreni TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri, teknik direktörler, futbolcular, sanat camiasından Alişan, Seren Uzun, Ceren Gündoğdu, Bülent Serttaş, Birol Namoğlu, Gökhan Tepe, Sefo, Tahsin Hasoğlu, Ömür Gedik ve çok sayıda davetli katıldı.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ: GÖREVİMİZ TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve 1'inci Lig'in yeni sezonda Trendyol isim sponsorluğunda oynanacağını hatırlatarak, "Avrupa liglerinde İngiltere ve İspanya'dan sonra en büyük üçüncü isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Türk futbol tarihinin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Bu büyük rekabet, ligimizin değerini arttırdı. Ve futbola yatırımı daha cazip hale getirdi. Yeni isim sponsorluğumuz ile birlikte, daha kaliteli, rekabetin ve heyecanın daha üst düzeyde olduğu bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Her zaman ısrarla altını çizdiğim bir şey var. O da Türk futbolunun marka değerini arttırmak. Yükselen sponsorluk gelirlerimiz ve yeni yayın ihalesinde hedeflediğimiz artış çok önemli. Ancak tüm paydaşlar olarak, futbolun güzel ve eğlenceli taraflarını öne çıkarmamız da gerekiyor. Federasyon olarak bizim görevimiz, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Yapısal sorunlarını çözmek. kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak. Süper Lig'e ve tüm liglerimize değer katacak yeni projeler üretmek. Tüm bu alanlarda çalışmalarımızı, ailemizden aldığımız güçle büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizmek isterim. Ligimiz şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ve 100'den fazla ülkede yayınlanıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Fikstür düzeni ve profesyonel liglerimizin marka değerini artırmak için, UEFA Şampiyonlar Ligi, Alman ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenlemiş Hypercube firmasıyla anlaştık. Önümüzdeki 6 ay süresince futbolcular, antrenörler, kulüpler, basın mensupları, yayıncılar ve futbol ailesinin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapacağız. Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig ve Türkiye kupasında oynanacak format ve fikstür yapısını oluşturacağız. Diğer taraftan, ligimizi, dünyanın önde gelen ligleri arasında hak ettiği yerde konumlandırmak için hem marka değeri hem de ticari gelirlerini artırmaya yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdik. Şampiyonlar Ligi markasını oluşturan ekibin danışmanlığı ile çalışmalarımıza başladık. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşumuzla ilk toplantılarımızı yaptık. Paydaşlarımızla birlikte ortak bir akılla Süper Lig'in kurumsal kimliğini yeniden inşa edeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri oluşturarak ligimizde yer alan kulüplerimizin gelirlerini artıracağız. Yine aynı şekilde, ülkemizin önde gelen müzisyenlerine ligimizin marka değerini artırmak için özel bir marş hazırlattık. Ligimizin heyecanını, coşkusunu ve gururunu hissettiren marşımızı bu akşam ara ara dinleme fırsatı buldunuz. Son halini yakında sizlerle paylaşacağız. Futbol kazanmak üzerine kurulu bir oyun. Ama asla 'bir kazananın olduğu ve geri kalanların kaybettiği bir oyun' değil. Kazanmanın gururunu paylaşacağımız, kaybettiğimizde de eksiklerimizle yüzleşip, adım adım doğruya yürüyeceğimiz bir kültür inşa etmeye mecburuz. Federasyon, takımlar, taraftarlar hep birlikte el ele verip, cumhuriyetimizin 100.yılına yaraşır yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var. Bugün herkesi kucaklayan ve gururlandıran büyük bir yürüyüşe hep birlikte çıkıyoruz. Amacımız hepimizi futbol ile birleştiren yepyeni kahramanlık hikâyeleri yazmak. Amacımız Türkiye'yi harekete geçirmek. Futbolumuzu ve ligimizi daha ileriye taşımak için ailemizin tüm üyelerinin bu vizyonla omuz omuza çalışması gerekiyor. Yeni sezonda bu hedefe ulaşmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Bu sezon geçmişten ders alarak bazı şeyleri daha farklı yapmak zorundayız. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme hatasına düşmememiz gerekiyor. Hep birlikte, tribünlerin dolduğu, daha çok kadın ve çocuk futbolseverlerin maça geldiği, futbol güzelliklerinin, kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi yaratmak zorundayız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak eşit, şeffaf, adil, tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşa edeceğiz. Süper Lig, 11 Ağustos'ta 66'ncı sezonuna merhaba diyecek. Sizlerin de bildiği gibi, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübümüzün de yeniden katılımıyla 20 takımımızın mücadele edeceği bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, Fair-Play'in ön planda olduğu, sakatlıkların yaşanmadığı, seyir zevki yüksek maçlara sahne olacak bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA
Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor – Başakşehir
Adana Demirspor – Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük – Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor – İstanbulspor
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları da belli oldu. Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5'inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11'inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15'inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18'inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray
SÜPER LİG 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Süper Lig'in 2023-24 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak 18'inci hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde 19'uncu hafta müsabakaları ile start alacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde ise sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı 20 hafta oynanacak. Sezondaki sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22'nci hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31'inci hafta maçları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.