Trabzonspor Petkovic'in transferi için Hırvat Kulübü'nü ikna etmeye çalışıyor!

PETKOVIC GELMEK İSTİYOR

Cale, transferle ilgili bir açıklama yaparak, Petkovic'in geleceğiyle ilgili kararın Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından netlik kazanacağını dile getirdi. Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor. Hırvat forvetin daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ve takım arkadaşı Orsic ile yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.

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