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    Trabzonspor Petkovic'in transferi için Hırvat Kulübü'nü ikna etmeye çalışıyor!

    Trabzonspor forvet transferinde 1 numaralı hedef olan Bruno Petkovic için çalışmalarını sürdürürken Hırvat golcünün kulübü Dinamo Zagreb ise oyuncuyu ön eleme maçları öncesi bırakmamak için direniyor.

    Yunus Emre Sel
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    Petkovic istiyor Zagreb direniyor

    Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği oyuncuların başında gelen Hırvat forvet Bruno Petkovic'te belirsizlik devam ederken, Zagreb kulübü de oyuncuyu Avrupa maçları öncesi bırakmamakta diretiyor.

    Hırvat kulübü ile Trabzonspor arasında pazarlıklar yoğun şekilde devam ederken, rakamsal anlamdaki farklılıkların da giderilmesi için temaslar sürüyor. Bu arada Trabzonspor'un eski oyuncularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor.

    PETKOVIC GELMEK İSTİYOR
    Cale, transferle ilgili bir açıklama yaparak, Petkovic'in geleceğiyle ilgili kararın Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından netlik kazanacağını dile getirdi. Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor. Hırvat forvetin daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ve takım arkadaşı Orsic ile yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor Petkovic'in transferi için Hırvat Kulübü'nü ikna etmeye çalışıyor!
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