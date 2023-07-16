Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara hakkında korkutan şüphe





VONDROUSOVA TARİH YAZDI

Wimbledon tek kadınlar finalinde Tunuslu rakibi Ons Jabeur'ü 6-4, 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenen Marketa Vondrousova, şampiyonluğa ulaştı. Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek kadınlar finali dün oynandı. Çekyalı Marketa Vondrousova, Ons Jabeur'ü 6-4'lük setler sonucu 2-0 ile geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan 24 yaşındaki raket Marketa Vondrousova, Wimbledon tarihinde seri başı olmadan (ilk 40 dışı) şampiyonluğa ulaşan ilk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Çekyalı raket karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Ons Jabeur ise geçen yılın ardından yine Wimbledon finali kaybetti. Tek erkekler finali ise bugün Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak.



KARA KARTAL AMARTEY'İ BEKLİYOR

Beşiktaş prensipte anlaştığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Ganalı stoper Daniel Amartey'in artık İstanbul'a gelmesini bekliyor. Ailesi ile Gana'da bulunan 28 yaşındaki futbolcu önceki gün Türkiye için vize başvurusunda bulunmuştu. Tecrübeli futbolcu vize için onay almasının ardından Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Amartey'in bugün ya da yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.



SAHAYA MEŞALE ATILDI MAÇ 76'DA SONA ERDİ

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ın ilk maçı olaylı bitti. Augsburg ile karşılaşan Siyah- Beyazlılar, maçı 1-1 bitirdi. 44. dakikada köşe vuruşunda Jackson Muleka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti. Augsburg'un beraberlik golünü ise 59'da Cardona kaydetti. Avusturya'daki Kufstein Arena'da oynanan karşılaşma, taraftarların sahaya attığı yanıcı maddeler nedeniyle 76. dakikada bitti. İkinci yarının başında sahaya atılan havai fişekler sonrası maç devam ederken, 76'da bir kez daha sahaya havai fişek atılması sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya girip hakemlerle tokalaştı ve takımı içeriye götürdü.



ASLAN'DAN BAKAMBU'YA: FRED'İ AL NASSR İLE İPLERİ KOPAR

29 Haziran'da resmi sözleşme imzalamasına ve yeni takımı Al-Nassr'ın idmanlarına çıkmasına rağmen Galatasaray, Cedric Bakambu'yu bekliyor. Sarı-Kırmızılıların, Bakambu ile senelik 1.5 milyon Euro'dan el sıkıştığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların Kongolu futbolcuya "Kulübünle bağlarını kopar ve gel" dediği öğrenildi. Aslan, forvet mevkine Cedric Bakambu'yu istese de Demokratik Kongolu futbolcu için bonservis ödemek istemiyor.



LALE ORTA'NIN YERİNE AHMET İBANOĞLU GELDİ

TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta'nın yerine Ahmet İbanoğlu'nun geldiğini duyurdu. Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin kurul üyeleri oldu. Temsilciler Kurulu'nda ise Başkan Gökhan Özsavaş olurken, üyeler Ahmet Hamdi Usta, Ertuğrul Arslan, Timuçin Başar, Burhan Cuci. Özlem Aradağ ve Süleyman Hasan Basa'dan oluştu.



BREZİLYA'DAN ANDERSON İDDİASI

F.Bahçe için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in Lazio'nun sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson ile temasta olduğu belirtildi. Fenerbahçe dışında, Al-İttihad, Al-Ahli ve Al-Shabab takımlarının da Anderson ile ilgilendiği vurgulandı. Lazio'nun ise Anderson'un ayrılığı konusunda katı bir tavır sergileyebileceği kaydedildi.



YILDIZ KAPIŞMASI

Türkiye Futbol Federasyonu son günlerin en çok tartışılan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusunda komisyon kurulacağını duyurdu. Bunun üzerine G.Saray sert bir açıklama paylaşarak, "TFF'nin amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikleri hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir. Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir" diyerek F.Bahçe'nin logosunda 5 yıldız kullanmasına gönderme yaptı. F.Bahçe ise, "Kulübümüz 6 Mart 2021 tarihinde bu konu hakkında başvuruda bulunmuş ve 2 kez cevap beklediğini duyurmuştur. TFF'nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor, objektif olmasını bekliyoruz" cevabı geldi.



ARSENAL'DAN RİCE HAMLESİ

Arsenal West Ham United'tan 24 yaşındaki İngiliz orta saha Declan Rice'ı 100+5 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. Kontrattaki bonuslar devreye girerse Rice ligin en pahalı oyuncusu olacak.



PAPAGİANNİS FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Beko Panathinaikos'tan 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 2.20'lik Papagiannis 5 yıldır Pana forması giyiyordu.



MENSAH AL-TAİ İLE İMZALADI

Kayserispor'la kontratı sona eren Bernard Mensah Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Tai ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Ganalı orta saha yeni takımından yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.



SAMSUN'DA MUTLUYUM

Samsunspor'un Galatasaray'dan kadrosuna kattığı file bekçisi Okan Kocuk yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Samsunspor'da oynamak için heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.



ABDULKADİR PARMAK RESMEN SİVAS'TA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Trabzonspor'dan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor takımlarının formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti. Kariyerinde 263 maça çıkan Parmak, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.



FIRTINA'DA AYRILIK KAPIDA

Trabzonspor'da izinsiz olarak Slovenya kampına katılmayan 22 yaşındaki Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin ülkesinin takımlarından Wydad Athletic Club'a transfer prosedürlerinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Fas kulübünün Lahtimi transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trabzon formasıyla 10 maça çıkan genç oyuncu söz konusu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.



GÖKTAN KAMPA GELECEK

Trabzonspor'un Borussia Dortmund'un ikinci takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha Göktan Gürpüz, önümüzdeki günlerde Slovenya kampına dahil olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncunun birkaç gün içerisinde kampa katılması planlanıyor. Scout ekibinin önerisiyle transfer edilen Göktan Gürpüz'ün alınma aşamasında Ümit Milli Takım'ın antrenörlerinden de referanslar alındığı da öğrenildi. Göktan, kariyerinde 81 resmi maça çıkarken 9 gol atıp, 26 asist yaptı.

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