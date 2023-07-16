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    Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara hakkında korkutan şüphe

    Arjantin basını, Galatasaraylı Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara’nın lösemiye yakalandığını öne sürdü. Yakınları iddiayı yalanladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Arjantinli yıldızı yarın İstanbul’a beklediklerini duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 16 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Korkutan şüphe

    G.Saray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin transferinde geri sayıma geçilirken, Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara için endişe verici bir iddia gündeme geldi. Arjantin basınının iddiasına göre; çiftin Milano'da tatile hazırlanırken Wanda Nara'nın şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve ünlü sunucuya bazı tetkikler yapıldığı belirtildi. Nara'nın lösemi olabileceğini gündeme taşıyan gazeteci Jorge Lanata, "Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Çevresindeki insanlar hastalığını ona söylemiyor. Kan testleri çok yüksek oranda beyaz kan hücrelerine sahip olduğunu gösteriyordu ki bu da hematolojik bir hastalığa işaret ediyor. Dalağı şişmiş durumda. Kemik iliği biyopsisi yapılacak" ifadeleriyle gelişmeyi duyurdu. Nara'nın ailesi iddiaları yalanladı. Dün akşam saatlerinde ise Okan Buruk, Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesini beklediğini duyurdu.



    GÜNAY GÜVENÇ HABER BEKLİYOR
    Muslera'nın arkasına takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray, teknik heyetin de kararıyla Günay Güvenç'te karar kılmıştı. Daha önce Beşiktaş forması da giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Güvenç, Aslan'dan uzun süredir gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanması ve transferin resmileşmesinin ardından 32 yaşındaki eldivenin yeni takımının kampına katılması bekleniyor.



    KARARIMI ÇOK ÖNCEDEN VERMİŞTİM
    Bonservisi Sassuolo'dan alınan Kaan Ayhan, iddialı konuştu. Transferde tercihinin her zaman Cimbom olduğunu belirten Ayhan, "Türkiye'ye gelirsem, Galatasaray'a transfer olurum diye kararımı çok erkenden vermiştim" dedi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Nelsson ve Abdülkerim ile aynı karaktere sahibiz. Göstereceğim futbolla da yeniden A Milli Takım'da oynamak istiyorum" diye konuştu.



        ANGELINO OYNADI ASLAN KAZANDI
        Sarı-Kırmızılılar, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda Macaristan 2. Lig ekibi Csakvari ile karşılaştı. Kisvarda ve Austria Wien maçlarında az süre bulan Jankat, Ali Turap, Metehan, Emin, Dubois, Morutan, Kaan, Özgür Baran, Emre Kılınç, Zaniolo ve Mertens 11'de başladı. İkinci yarıda kaleci Berk, Hamza, Caner, Efe, Ross ve Baran süre aldı. Aslan, 3'te Morutan'ın golüyle öne geçti. 51'de Nandor Tamas 51'de 1-1 yaptı. 54'te Kaan Ayhan, 57 ve 60'ta Zaniolo 4-1 yaptı. 78'de Andras Simon skoru belirledi: 4-2. Yeni transfer Angelino 62'de oyuna girerek ilk kez parçalı formayı giydi. Aslan, Avusturya'daki ilk maçında Kisvarda'yı 2-0 yenip, Austria Wien'le ise 1-1 berabere kalmıştı.



        KARTAL AÇIKLADI: BECAO F.BAHÇE'DE
        Fenerbahçe teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü maçının ardından Becao'nun transferini duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Becao transferinde sona geldik. Artık Fenerbahçe'de" dedi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper geliyor.

        BECAO BUGÜN İSTANBUL'DA
        Fenerbahçe'nin transfer ettiği Becao'nun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi. İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek olan Sambacı daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.



        ALTAY İLE 3 KULÜP TEMASTA
        Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile büyük oranda anlaşma sağladı. Livakovic'in transferi sonrası gözler Altay Bayındır'a çevrilmiş durumda. Tecrübeli kalecinin menajeri yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır'ın temsilcisi 2 ligden toplam 3 kulüple görüşme halinde" açıklamasını yaptı. İddialara göre, Fransız ekibi Monaco ve Hollanda'nın dev ekibi Ajax, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.



            İRFAN CAN'A SÜRPRİZ KUTLAMA
            Fenerbahçe'de Azerbaycan Ligi ekiplerinden Netfçi Bakü ile oynanan hazırlık maçı öncesi İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında renkli anlar yaşandı. 28. yaş gününü kutlayan İrfan Can Kahveci'nin doğum gününde yaptığı espriler arkadaşlarını kahkahaya boğdu. Öte yandan Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla milli futbolcu İrfan Can'ın doğum gününü kutladı.



            DZEKO AÇILIŞI YAPTI!
            Fenerbahçe Rusya'daki hazırlık turnuvasının son maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 yendi. Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Edin Dzeko attı. Golün asistini Ryan Kent yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent, performansıyla büyüledi. Fenerbahçe'nin Neftçi Bakü ile oynadığı maçta özellikle ilk yarıda yaşanan sertlikler dikkat çekti. Fenerbahçe teknik heyeti, hakeme sık sık itarazda bulundu. Kızılyıldız maçında da yaşanan sertliklerin ardından İsmail Kartal itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Teknik Direktör İsmail Kartal maçtan sonra yaptığı açıklamada, "10 numara bölgesine transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var" şeklinde konuştu.



            UTANGAÇ VE BÜYÜLEYİCİ
            Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro peşin para ve 10 milyon Euro bonusla transfer olan Arda Güler'e İspanyol medyasının ilgisi azalmadan devam ediyor. Arda Güler ile ilgi olarak As gazetesinde bir makale yayınlandı. Haberde Arda Güler'in kalitesinden ve utangaç yapısından bahsedilirken aynı zamanda Arda'nın nasıl bir hırsa ve cesarete sahip olduğuna da değinildi. Arda için şu ifadelere yer verildi: "Kalitesinin ve futbol becerisinin ne kadar üst düzeyde olduğunu daha çıktığı ilk antrenmanda ortaya çıktı. Hiç bakmadan attığı paslar büyülüyor. Kendisinde hissedilen utangaçlık topla temas ettiğinde cüretkar bir hale dönüşüyor. Sadece mevcut kadroda bir yer edinmek istemiyor. Bunu başarmak için de var gücüyle çalışıyor."



                PAREDES'TE LAZİO ŞOKU
                Galatasaray'a Paredes transferinde İtalyan kulübü Lazio'dan güçlü bir çelme gelmiş durumda. Sky İtalia'nın haberine göre; Lazio, Savic'in boşluğunu Leandro Paredes ile kapatmak istiyor. Lazio, Savic'i 40 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Lazio'nun Arjantinli orta saha Paredes için PSG'ye teklifinin Galatasaray'dan daha iyi olduğu da gelen haberler arasında. Ancak Paredes ile Galatasaray arasındaki görüşmeler de olumlu seyretmişti. Icardi'nin vatandaşı Paredes'i ikna için konuştuğu da biliniyor. Ancak yine de Galatasaray'ın, Lazio'nun teklifinden sonra Paredes için fiyat yükseltmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.



                DIAKHABY TEKLİFİ REDDEDİLDİ
                Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Stoper bölgesi için Amartey'le anlaşan ve oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekleyen Siyah-Beyazlılar, Romain Saiss'in ayrılık ihtimaline karşı kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.Beşiktaş bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken İspanya'dan Siyah- Beyazlılar'la ilgili flaş bir iddia geldi. AS gazetesinde yer alan haberde; Beşiktaş'ın Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Haberde oyuncu için teklif edilen rakamı Valencia'nın yetersiz bulduğu ve teklifi kabul etmediği ifade edildi. 28 yaşında ve 1.92 boyundaki yıldız stoper geçtiğimiz sezon Valencia ile 30 maçta forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.



                BÜYÜK İSİMLERLE GÖRÜŞÜYORUZ
                Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kocadağ, "Üst düzey oyuncu transferi yapacağız. Beşiktaş'a geldiğinde taraftarları heyecanlandıracak, Avrupa'da ses getirecek oyuncular. Sabır istiyoruz. Olumlu yanıt veren oyuncular var, hafta başı gelirler" diye konuştu. Tadic ile ilgilendiklerini söyleyen Kocadağ, "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir isim. İnşallah olumlu sonuçlanacak" dedi.



                    FIRTINA ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI
                    Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kaldı. A Spor'dan yayınlanan maçın 9. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Benkovic'in kafa ile dokunduğu top Gomez'in önüne düştü. Gomez fırsatı değerlendirdi: 1-0. 37'de Csongval'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutu ağlara gitti: 1-1. 58'de Houri'nin çıkardığı topu kontrol eden Kenan Kodro, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. 75'te Enis Bardhi, ceza alanı hemen dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topu filelere gönderdi: 2-2.

                    İYİ OYNASAK SORUN OLURDU!
                    Fırtına'nın hocası Bjelica, oyuncuların yoğun bir idman temposundan geçtiğini söyledi. Hırvat hoca, "İlk maçlarda çok iyi görüntü verseydik, bu durum idmanlarda eksik kaldığımızı kanıtlardı. Ayakların yorgun olması istediğimiz durum" diye konuştu.



                    VONDROUSOVA TARİH YAZDI
                    Wimbledon tek kadınlar finalinde Tunuslu rakibi Ons Jabeur'ü 6-4, 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenen Marketa Vondrousova, şampiyonluğa ulaştı. Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek kadınlar finali dün oynandı. Çekyalı Marketa Vondrousova, Ons Jabeur'ü 6-4'lük setler sonucu 2-0 ile geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan 24 yaşındaki raket Marketa Vondrousova, Wimbledon tarihinde seri başı olmadan (ilk 40 dışı) şampiyonluğa ulaşan ilk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Çekyalı raket karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Ons Jabeur ise geçen yılın ardından yine Wimbledon finali kaybetti. Tek erkekler finali ise bugün Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak.

                    KARA KARTAL AMARTEY'İ BEKLİYOR
                    Beşiktaş prensipte anlaştığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Ganalı stoper Daniel Amartey'in artık İstanbul'a gelmesini bekliyor. Ailesi ile Gana'da bulunan 28 yaşındaki futbolcu önceki gün Türkiye için vize başvurusunda bulunmuştu. Tecrübeli futbolcu vize için onay almasının ardından Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Amartey'in bugün ya da yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

                    SAHAYA MEŞALE ATILDI MAÇ 76'DA SONA ERDİ
                    Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ın ilk maçı olaylı bitti. Augsburg ile karşılaşan Siyah- Beyazlılar, maçı 1-1 bitirdi. 44. dakikada köşe vuruşunda Jackson Muleka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti. Augsburg'un beraberlik golünü ise 59'da Cardona kaydetti. Avusturya'daki Kufstein Arena'da oynanan karşılaşma, taraftarların sahaya attığı yanıcı maddeler nedeniyle 76. dakikada bitti. İkinci yarının başında sahaya atılan havai fişekler sonrası maç devam ederken, 76'da bir kez daha sahaya havai fişek atılması sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya girip hakemlerle tokalaştı ve takımı içeriye götürdü.

                    ASLAN'DAN BAKAMBU'YA: FRED'İ AL NASSR İLE İPLERİ KOPAR
                    29 Haziran'da resmi sözleşme imzalamasına ve yeni takımı Al-Nassr'ın idmanlarına çıkmasına rağmen Galatasaray, Cedric Bakambu'yu bekliyor. Sarı-Kırmızılıların, Bakambu ile senelik 1.5 milyon Euro'dan el sıkıştığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların Kongolu futbolcuya "Kulübünle bağlarını kopar ve gel" dediği öğrenildi. Aslan, forvet mevkine Cedric Bakambu'yu istese de Demokratik Kongolu futbolcu için bonservis ödemek istemiyor.

                    LALE ORTA'NIN YERİNE AHMET İBANOĞLU GELDİ
                    TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta'nın yerine Ahmet İbanoğlu'nun geldiğini duyurdu. Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin kurul üyeleri oldu. Temsilciler Kurulu'nda ise Başkan Gökhan Özsavaş olurken, üyeler Ahmet Hamdi Usta, Ertuğrul Arslan, Timuçin Başar, Burhan Cuci. Özlem Aradağ ve Süleyman Hasan Basa'dan oluştu.

                    BREZİLYA'DAN ANDERSON İDDİASI
                    F.Bahçe için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in Lazio'nun sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson ile temasta olduğu belirtildi. Fenerbahçe dışında, Al-İttihad, Al-Ahli ve Al-Shabab takımlarının da Anderson ile ilgilendiği vurgulandı. Lazio'nun ise Anderson'un ayrılığı konusunda katı bir tavır sergileyebileceği kaydedildi.

                    YILDIZ KAPIŞMASI
                    Türkiye Futbol Federasyonu son günlerin en çok tartışılan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusunda komisyon kurulacağını duyurdu. Bunun üzerine G.Saray sert bir açıklama paylaşarak, "TFF'nin amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikleri hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir. Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir" diyerek F.Bahçe'nin logosunda 5 yıldız kullanmasına gönderme yaptı. F.Bahçe ise, "Kulübümüz 6 Mart 2021 tarihinde bu konu hakkında başvuruda bulunmuş ve 2 kez cevap beklediğini duyurmuştur. TFF'nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor, objektif olmasını bekliyoruz" cevabı geldi.

                    ARSENAL'DAN RİCE HAMLESİ
                    Arsenal West Ham United'tan 24 yaşındaki İngiliz orta saha Declan Rice'ı 100+5 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. Kontrattaki bonuslar devreye girerse Rice ligin en pahalı oyuncusu olacak.

                    PAPAGİANNİS FENERBAHÇE'DE
                    Fenerbahçe Beko Panathinaikos'tan 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 2.20'lik Papagiannis 5 yıldır Pana forması giyiyordu.

                    MENSAH AL-TAİ İLE İMZALADI
                    Kayserispor'la kontratı sona eren Bernard Mensah Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Tai ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Ganalı orta saha yeni takımından yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.

                    SAMSUN'DA MUTLUYUM
                    Samsunspor'un Galatasaray'dan kadrosuna kattığı file bekçisi Okan Kocuk yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Samsunspor'da oynamak için heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.

                    ABDULKADİR PARMAK RESMEN SİVAS'TA
                    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Trabzonspor'dan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor takımlarının formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti. Kariyerinde 263 maça çıkan Parmak, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.

                    FIRTINA'DA AYRILIK KAPIDA
                    Trabzonspor'da izinsiz olarak Slovenya kampına katılmayan 22 yaşındaki Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin ülkesinin takımlarından Wydad Athletic Club'a transfer prosedürlerinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Fas kulübünün Lahtimi transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trabzon formasıyla 10 maça çıkan genç oyuncu söz konusu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.

                    GÖKTAN KAMPA GELECEK
                    Trabzonspor'un Borussia Dortmund'un ikinci takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha Göktan Gürpüz, önümüzdeki günlerde Slovenya kampına dahil olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncunun birkaç gün içerisinde kampa katılması planlanıyor. Scout ekibinin önerisiyle transfer edilen Göktan Gürpüz'ün alınma aşamasında Ümit Milli Takım'ın antrenörlerinden de referanslar alındığı da öğrenildi. Göktan, kariyerinde 81 resmi maça çıkarken 9 gol atıp, 26 asist yaptı.

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