Galatasaray'dan ezeli rakibi Beşiktaş'a müthiş transfer çalımı!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında saha içinde yaşanan rekabet, transfere de taşındı. Hücumda çeşitlilik oluşturmayı hedefleyen Cimbom, Beşiktaş ile görüşmeler yapan Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için uğraşan Aslan, Dervişoğlu transferiyle ezeli rakibine çalım atmış oldu.
TELEFONLARA ÇIKMADI
23 yaşındaki oyuncunun ilk olarak Beşiktaşlı yöneticilere transfer için olumlu yanıt verdiği, hatta kampa katılmak için uçak bileti dahi talep ettiği ortaya çıktı. Daha sonra Halil Dervişoğlu için devreye giren Galatasaraylı yetkililer, futbolcuyu ikna ederek renklerine bağlamayı başardı. Bu süre içinde Dervişoğlu'nun telefonunu kapattığı ve Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya ulaşamadığı belirlendi.
VIP ÇIKIŞI KULLANIP AYRILDI
Galatasaray'ın, bonservisi Brentford'da bulunan ve geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık kontrat imzalamayı planladığı öğrenildi. Santrfor, forvet arkası ve sol kanatta oynayabilen Dervişoğlu, Türkiye Milli Takımı ile 15 maçta 6 gol üretti. Profesyonel futbol kariyerinde toplamda oynadığı 180 karşılaşmada 56 gol ve 31 de asisti bulunuyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Halil, VIP çıkış kullanılarak alandan ayrıldı.
YENİ TRANSFER MESAJI MI?
Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferi için attığı mesaj gündemi sarstı. Beşiktaş'a gönderme yapan Sarı- Kırmızılılar'ın aynı zamanda yeni transferlerle ilgili mesaj verdiği de öne sürüldü. Dubai'nin Paredes veya Bakambu, Toronto'nun Insigne ve Prag'ın ise Adam Karabec transferini işaret ettiği öne sürüldü