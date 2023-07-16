Galatasaray'dan ezeli rakibi Beşiktaş'a müthiş transfer çalımı!





VIP ÇIKIŞI KULLANIP AYRILDI

Galatasaray'ın, bonservisi Brentford'da bulunan ve geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık kontrat imzalamayı planladığı öğrenildi. Santrfor, forvet arkası ve sol kanatta oynayabilen Dervişoğlu, Türkiye Milli Takımı ile 15 maçta 6 gol üretti. Profesyonel futbol kariyerinde toplamda oynadığı 180 karşılaşmada 56 gol ve 31 de asisti bulunuyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Halil, VIP çıkış kullanılarak alandan ayrıldı.



YENİ TRANSFER MESAJI MI?

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferi için attığı mesaj gündemi sarstı. Beşiktaş'a gönderme yapan Sarı- Kırmızılılar'ın aynı zamanda yeni transferlerle ilgili mesaj verdiği de öne sürüldü. Dubai'nin Paredes veya Bakambu, Toronto'nun Insigne ve Prag'ın ise Adam Karabec transferini işaret ettiği öne sürüldü

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