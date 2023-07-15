Trabzonspor Danimarkalı yıldız Zinckernagel için son bir hamle daha yaptı!

Yeni sezon öncesi Orsic, Benkovic, Fernandez ve Kourbelis'i kadrosuna katan Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası daha önce de gündeme gelen Olympiakos'un 10 numarası Philip Zinckernagel için yeni bir teklifte bulundu.

28 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü Olimpiakos'a 1 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli öneren Bordo-Mavililer futbolcuya da aynı oranda maaş teklifinde bulundu.