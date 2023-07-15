Trabzonspor Danimarkalı yıldız Zinckernagel için son bir hamle daha yaptı!

Yeni sezon öncesi Orsic, Benkovic, Fernandez ve Kourbelis'i kadrosuna katan Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası daha önce de gündeme gelen Olympiakos'un 10 numarası Philip Zinckernagel için yeni bir teklifte bulundu.
28 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü Olimpiakos'a 1 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli öneren Bordo-Mavililer futbolcuya da aynı oranda maaş teklifinde bulundu.
Buradan gelecek olan cevaplara göre Trabzonspor bu transferi olumlu ya da olumsuz olmak üzere sonuçlandıracak. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Danimarkalı oyuncudan da artık kararını vermesini ve buna göre bir tavır takınması istendi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, Standart Liege, Watford, Nottingham Forest ve Bodo Glimt gibi takımların da formasını giydi.