UEFA’dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor’a para cezası

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uyan takımları ve uymayan takımlara yapılan yaptırımları açıkladı. UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcileri Trabzonspor'a 2 milyon Euro, Başakşehir'e 400 bin Euro, Konyaspor'a ise 100 bin Euro'luk para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada Trabzonspor ile finansal sürdürülebilirlik anlaşması imzalandığı ve bordo-mavili ekibin 2 milyon Euro'luk cezasının 300 bin Euro'sunu zorunlu olarak ödeyeceği, kalan 1.7 milyon Euro'nun ise uzlaşma şartlarına bağlı olarak kasasından çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş, 2022 finansal yılında tüm FFP yapılandırma anlaşması şartlarına uydu.