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    • 15.07.2023 15:20
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    • 15.07.2023 15:20
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    Arsenal'den rekor transfer!

    Premier Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Manchester City'ye kaybeden Arsenal, transfere hızlı bir giriş yaptı. Topçular 120 milyon euro bedelle Declan Rice transferini bitirdi.

    takvim.com.tr
    Arsenal’den rekor transfer!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, rekor bir transfere imza attı. Declan Rice transferi, rekor bonservis bedeliyle gerçekleşti.

    Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, İngiliz oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Declan Rice, 120 milyon euro'luk bonservisiyle birlikte İngiltere'deki en pahalı transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Arsenal'in en fazla bonservis ödediği oyuncu oldu.

    DECLAN RICE KİMDİR?

    Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Declan Rice, daha sonra West Ham United'a geçti. İngiliz oyuncu, 2017 yılından itibaren ise kulübün A takımında forma giyiyordu.

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