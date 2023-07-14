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    • Spor
    • 14.07.2023 13:50
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    • 14.07.2023 13:50
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    Nate Sestina Fenerbahçe Beko’da

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türk Telekom forması giyen Nate Sestina’yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

    takvim.com.tr
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    Haberler Spor Nate Sestina Fenerbahçe Beko’da
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