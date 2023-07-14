Galatasaray Jorginho için harekete geçti!





157 MAÇTA 21 GOL

Premier Lig'de 157 maça çıkan Jorginho, 21 gol atarken 6 da asiste imza attı. Öte yandan Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray, Jorginho veya Paredes'ten birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

48 KEZ MİLLİ OLDU

G.Saray'ın transfer etmek istediği Jorginho, 48 kez İtalya Milli Takım forması giydi. Görev aldığı maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. 6 numara dışında 8 numarada da oynayabiliyor.