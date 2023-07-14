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    Galatasaray Jorginho için harekete geçti!

    Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, atağa geçti. Transfer için görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Arsenal’in 31 yaşındaki ön liberosu Jorginho'yu gözüne kestirdi.

    Zor hedef Jorginho

    Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.

    Geçen sezondan beri kadrosuna kattığı yıldızlarla taraftarın beklentisini yukarı çeken Cimbom'un yeni hamlesi çok konuşulacak.



    Cimbom, Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu listesine ekledi.

    Aslan, 31 yaşındaki yıldız oyuncu için Arsenal'e henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçecek Cimbom transferin şartlarını masaya yatıracak. Oyuncunun maaş beklentisine göre hareket edecek.

    Bilindiği gibi Galatasaray geçen sezon Arsenal'den Lucas Torreira'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Jorginho için Okan Buruk'un da oldukça istekli olduğu öğrenildi.



    157 MAÇTA 21 GOL
    Premier Lig'de 157 maça çıkan Jorginho, 21 gol atarken 6 da asiste imza attı. Öte yandan Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray, Jorginho veya Paredes'ten birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

    48 KEZ MİLLİ OLDU
    G.Saray'ın transfer etmek istediği Jorginho, 48 kez İtalya Milli Takım forması giydi. Görev aldığı maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. 6 numara dışında 8 numarada da oynayabiliyor.

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