Şenol Güneş'ten şok sözler! "Halil Dervişoğlu ve Redmond..."

"Bitmeyen oyuncuyu konuşmanın manası yok. Afrikalı oyuncu mümkünse az ama mecbur kalırsak, uygunsa ve bize yarıyorsa alacağız. Amartey'i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku'yu da konuştuk ama ikisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik. Hem Gana Milli Takımı'nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi. Sonrasında gelişmeler ne oldu bilmiyorum. Sağ stoperimiz yok. Lyanco'yu alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Lyanco'yu alabilirsen alacaksın, transfer böyle bir şey. Amartey'in ekonomik tarafı da olumlu. Sağ stoper oynadı daha önce de orta saha oynadı. Ortaya oyuncu alırken alacağımız oyuncuya göre bazı şeyleri değiştirebiliriz. Amartey, Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular, hepsine bakıyorsun ama bunların garantisi yok, isimler çok. Geçen sene 22-23 yaşında bir çocuk vardı geçen sene alamamıştık. Alabilirsek pazarlıkla alırız. Orta sahada Amir, Salih, Gedson var. Amir, Salih ve Gedson orta sahasına defansif yönü iyi olan bir oyuncu dedik. Amartey olabilir. Olmadı, Onana'yı alabilirsek iyi olur. Josef tipinde bir oyuncu bulmak zor. Hücuma dönük Gedson ve Salih'in yanına birini veya 2'li veya 4'lü oynatıp orta sahada santrfora yakın gole giden bir oyuncu düşünüyoruz."



