Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

Galatasaray transferde ilk hamleyi Kaan Ayhan'ın tapusunu alarak yaptı. Cimbom, devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı. Aslan, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
SÖZLEŞMESİNİ 2026 YILINA KADAR UZATTI
Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Kaan, Galatasaray formasıyla toplam 6 maça çıkıp 1 gol attı. 28 yaşındaki başarılı stoper 2026 yılına kadar Galatasaray forması giyecek. Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldıktan sonra birçok yıldız isimle temasa geçti.
MAURO ICARDI İMZAYI ATMAK ÜZERE
Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini de almak üzere. Arjantinli yıldızın transferinin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Icardi ile birlikte Galatasaray sol kanadını da yıldız bir isimle güçlendirdi.