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    • Spor
    • 13.07.2023 15:28
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    • 13.07.2023 15:28
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    Galatasaray'dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen son şampiyon Galatasaray transferde vites yükseltti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar ile ilgili dış basından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

    Galatasaray transferde ilk hamleyi Kaan Ayhan'ın tapusunu alarak yaptı. Cimbom, devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı. Aslan, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
    Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

    SÖZLEŞMESİNİ 2026 YILINA KADAR UZATTI

    Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Kaan, Galatasaray formasıyla toplam 6 maça çıkıp 1 gol attı. 28 yaşındaki başarılı stoper 2026 yılına kadar Galatasaray forması giyecek. Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldıktan sonra birçok yıldız isimle temasa geçti.
    Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

    MAURO ICARDI İMZAYI ATMAK ÜZERE

    Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini de almak üzere. Arjantinli yıldızın transferinin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Icardi ile birlikte Galatasaray sol kanadını da yıldız bir isimle güçlendirdi.
        Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

        SOL KANADA İSPANYOL YILDIZ ANGELINO

        Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti. Sarı kırmızılılar, İspanyol oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sol kanatta oynayan 26 yaşındaki Angelino, Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, Leipzig gibi takımlarda forma giydi. 1 kez İspanya Milli Takımı'nda oynadı.

        Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

        ASLAN'IN YENİ HEDEFİ SAZONOV

        Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Angelino dışında Leandro Parades ve Halil Dervişoğlu ile ilgili de çalışmaların sürdürüyor.

        Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

        Galatasaray ile ilgili Rus basını transfer iddiasında bulundu. Rus medyasından Championat'ın haberine göre Cimbom, Dinamo Moskova'nın Gürcü stoperi Saba Sazonov ile ilgileniyor.
            Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

            YAKIN ÇEVRESİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ

            Rus medyasındaki haberde Galatasaray, Dinamo Moskova ile henüz iletişime geçmedi. Gürcü stoperin yakın çevresi ile iletişime geçti.

            Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

            Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki stoperi büyük bir potansiyel olarak görüyor. Galatasaray genç yıldızı transfer ettikten sonra parlatıp devlere satmayı planlıyor.
            Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

            1 YIL SONRA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

            Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Sazonov'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro. 1.94 mt. boyundaki Gürcü yıldız ülkesinin milli takımında 2 kez görev aldı. Kariyerinde 90 maçta görev alan Sazonov, 9 gol atarken 2 de asist yaptı.
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                Türk Telekom
                Haberler Spor Galatasaray'dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...
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