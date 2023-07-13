Galatasaray’dan sürpriz transfer! Davinson Sanchez beklenirken...

MAURO ICARDI İMZAYI ATMAK ÜZERE



Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini de almak üzere. Arjantinli yıldızın transferinin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Icardi ile birlikte Galatasaray sol kanadını da yıldız bir isimle güçlendirdi.