Beşiktaş'a Gedson Fernandes piyangosu! Lazio yeniden teklif yapacak

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bir süredir İtalyan devi Lazio'nun listesinde bulunuyor.



Kartal'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gedson için Lazio'nun transfer planı da ortaya çıktı. İddiaya göre futbolcu için İtalyan ekibi transferi gerçekleştirmek adına hamle yapmaya hazırlanıyor. Lazio'nun bu transferde ciddi olduğu öne sürüldü.