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    Beşiktaş'a Gedson Fernandes piyangosu! Lazio yeniden teklif yapacak

    Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için İtalyan devi Lazio’nun teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İtalyanlar, “40 milyon Euro’ya Milinkovic- Savic’i gönderen Lazio, 35 milyon Euro istenen Gedson Fernandes için ciddi bir transfer teklifi yapacak” ifadeleri kullanıldı

    Lazİo’nun Gedson planı

    Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bir süredir İtalyan devi Lazio'nun listesinde bulunuyor.

    Kartal'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gedson için Lazio'nun transfer planı da ortaya çıktı. İddiaya göre futbolcu için İtalyan ekibi transferi gerçekleştirmek adına hamle yapmaya hazırlanıyor. Lazio'nun bu transferde ciddi olduğu öne sürüldü.



    SAVİC'IN YERİNE ALINACAK
    Söz konusu haberinde detayında Milinkovic- Savic'i Al Hilal'e 40 milyon Euro karşılığında gönderen Lazio'nun öncelikli hedefinin Gedson Fernandes olduğu belirtildi. Ayrıca Lazio'nun bir süredir temasta olduğu Kartal'a cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Geride bıraktığımız günlerde Çizme basınında Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten 35 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.



    YARISI BENFİCA'YA GİDECEK
    Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si Beşiktaş'ta, diğer yarısı da Portekiz ekibi Benfica'da bulunuyor. Kartal'a bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya mal olan Gedson, geçen sezon 36 karşılaşmada oynamış ve 3 gol, 6 asist üretmişti.

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