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    Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı! Bir an yalnız bırakmadı

    Arda Güler’i 14 yaşında keşfeden Serhat Pekmezci, genç yıldızla ilgili Marca’ya konuştu. Pekmezci,” Bir gün Real Madrid’in kaptanı ve Türkiye’nin büyük gururu olacak” ifadelerini kullandı. Güler'in futbol kariyeri kadar aşk hayatı da yolunda gidiyor.

    Real Madrid’in kaptanı olacak!

    İspanya'nın en önemle yayın organlarından Marca, Arda Güler'i ilk keşfeden Fenerbahçe'nin eski scout şefi Serhat Pekmezci'nin genç yıldız ile ilgili sözlerini manşetine taşıdı.

    Pekmezci, "Arda Güler'i 14 yaşındayken tesadüfen keşfettim, 1.60 m boyundaydı. ve sadece 46 kilo ağırlığındaydı. Arda Güler futbol oynamadı, adeta topla dans etti. Bir dansçının zarafetine sahipti" dedi.



    Arda'da ilk dikkatini çeken şeyin daha topu almadan çevre kontrolü yapması olduğunu söyleyen Pekmezci milli futbolcunun Messi ile kıyaslanmasına karşı çıkıyor.

    Pekmezci, bu konuda; "Yeni Messi mi? Büyük bir hırsı ve oyunun kilidini açma yeteneği var. Daha çok Guti ve Modric karışımı diyebilirim" dedi.

    Arda Güler'in Real Madrid kariyeri hakkında da yorumlarda bulunan Pekmezci "Bir gün kaptan olacak ve Türkiye'nin büyük gururu olacak. Türkiye doğumlu hiçbir Türk Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı, bence o ilk olacak. Ben de o gün stadyumda olmayı ve bunu görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

    ARDA'NIN YENİ SEVGİLİSİ



    Real Madrid'e transfer olarak Türkiye'yi gururlandıran milli futbolcu Arda Güler'in futbol kariyeri kadar aşk hayatı da yolunda gidiyor. 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray Kadın Basketbol altyapı takımında forma giyen Duru Nayman (18) ile aşk yaşadığı iddia edildi.

        İmza töreni ve havalimanındaki fotoğraflarda da olan Nayman, Arda'yı Madrid'de bir an olsun yalnız bırakmadı. Genç basketbolcunun daha önce Fenerbahçe'de de forma giydiği belirlendi.

        JUANMARTİ'DEN FLAŞ İDDİA
        Barcelona muhabiri Toni Juanmarti, Real'e transfer olan Arda Güler'in İspanyol kulübüne maliyetini açıkladı. Toni Juanmarti'nin haberine göre Real Madrid 6 yıllık kontrat imzaladığı milli futbolcuya 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus, sonraki satıştan yüzde 20 pay, 15 milyon euro aile komisyonu 8 milyon euro imza parası ödeyeceğini iddia etti.
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        Haberler Spor Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı! Bir an yalnız bırakmadı
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