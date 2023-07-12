Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı! Bir an yalnız bırakmadı

İmza töreni ve havalimanındaki fotoğraflarda da olan Nayman, Arda'yı Madrid'de bir an olsun yalnız bırakmadı. Genç basketbolcunun daha önce Fenerbahçe'de de forma giydiği belirlendi.

JUANMARTİ'DEN FLAŞ İDDİA

Barcelona muhabiri Toni Juanmarti, Real'e transfer olan Arda Güler'in İspanyol kulübüne maliyetini açıkladı. Toni Juanmarti'nin haberine göre Real Madrid 6 yıllık kontrat imzaladığı milli futbolcuya 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus, sonraki satıştan yüzde 20 pay, 15 milyon euro aile komisyonu 8 milyon euro imza parası ödeyeceğini iddia etti.