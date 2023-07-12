Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı! Bir an yalnız bırakmadı

İspanya'nın en önemle yayın organlarından Marca, Arda Güler'i ilk keşfeden Fenerbahçe'nin eski scout şefi Serhat Pekmezci'nin genç yıldız ile ilgili sözlerini manşetine taşıdı.
Pekmezci, "Arda Güler'i 14 yaşındayken tesadüfen keşfettim, 1.60 m boyundaydı. ve sadece 46 kilo ağırlığındaydı. Arda Güler futbol oynamadı, adeta topla dans etti. Bir dansçının zarafetine sahipti" dedi.
Arda'da ilk dikkatini çeken şeyin daha topu almadan çevre kontrolü yapması olduğunu söyleyen Pekmezci milli futbolcunun Messi ile kıyaslanmasına karşı çıkıyor.
Pekmezci, bu konuda; "Yeni Messi mi? Büyük bir hırsı ve oyunun kilidini açma yeteneği var. Daha çok Guti ve Modric karışımı diyebilirim" dedi.
Arda Güler'in Real Madrid kariyeri hakkında da yorumlarda bulunan Pekmezci "Bir gün kaptan olacak ve Türkiye'nin büyük gururu olacak. Türkiye doğumlu hiçbir Türk Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı, bence o ilk olacak. Ben de o gün stadyumda olmayı ve bunu görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.
ARDA'NIN YENİ SEVGİLİSİ
Real Madrid'e transfer olarak Türkiye'yi gururlandıran milli futbolcu Arda Güler'in futbol kariyeri kadar aşk hayatı da yolunda gidiyor. 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray Kadın Basketbol altyapı takımında forma giyen Duru Nayman (18) ile aşk yaşadığı iddia edildi.