Mislav Orsic'den dikkat çeken sözler: Kaybetmeyi sevmeyiz

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, açıklamalarda bulundu. Orsic, "Biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz" dedi.
Çok güzel bir tesiste antrenman yaptıklarını belirten Orsic, "Otel güzel, sahalar güzel, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Umarım bunu sezon hazırlığı için iyi değerlendiririz. Milli takım kampından dönen oyuncular aramıza katılmaya başladı. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Umarım birlikte güzel bir takım atmosferi yaratarak sezon hazırlıklarını güzel şekilde geçiririz. Bjelica yarışmayı teşvik eden birisi" diye konuştu.
BARTRA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ...
Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-Mavili kulüp, İspanyol stoper Marc Bartra'nın kontratının karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; 32 yaşındaki defans oyuncusuna 1 milyon euro fesih ücreti verileceği belirtilirken bu paranını 8 taksit halinde İspanyol futbolcuya ödeneceği ifade edildi. Bartra'nın eski kulübü Real Betis'e gitmesi bekleniyor.