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    Mislav Orsic'den dikkat çeken sözler: Kaybetmeyi sevmeyiz

    Slovenya kampında konuşan Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, “Biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder” ifadelerini kullandı.

    Hırvatlar kaybetmeyi sevmez

    Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, açıklamalarda bulundu. Orsic, "Biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz" dedi.

    Çok güzel bir tesiste antrenman yaptıklarını belirten Orsic, "Otel güzel, sahalar güzel, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Umarım bunu sezon hazırlığı için iyi değerlendiririz. Milli takım kampından dönen oyuncular aramıza katılmaya başladı. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Umarım birlikte güzel bir takım atmosferi yaratarak sezon hazırlıklarını güzel şekilde geçiririz. Bjelica yarışmayı teşvik eden birisi" diye konuştu.

    BARTRA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ...



    Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-Mavili kulüp, İspanyol stoper Marc Bartra'nın kontratının karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; 32 yaşındaki defans oyuncusuna 1 milyon euro fesih ücreti verileceği belirtilirken bu paranını 8 taksit halinde İspanyol futbolcuya ödeneceği ifade edildi. Bartra'nın eski kulübü Real Betis'e gitmesi bekleniyor.



        Arda Güler hakkında da konuşan Orsic, "Onunla ilgili birkaç video klip görmüştüm. Çok büyük yetenek olduğunu biliyorum. Modric ile birlikte olacak. Modric'ten öğrenilebilecek çok şey var. 37-38 yaşında hala harika performans sergiliyor." diye konuştu.

        KADIN FUTBOLUNA YENİ SPONSPOR



        SÜRAT Kargo, Kadın Futbol Milli Takımları'na da güç katmak için milli sponsorlukla destekleme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleşen törenle resmiyet kazanan sponsorluk anlaşması kapsamında Sürat Kargo, Kadın Futbol Milli Takımlarının ana sponsoru unvanını iki yıl süreyle üstlendi. İmza töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu.

        ARADA KOCAMAN BİR FARK VAR
        UEFA dün 2023-24 sezonundaki dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde katılım primi 15,64 milyon euro Avrupa Ligi'nde 3,63 milyon euro ve Konferans Ligi'nde de 2.94 milyon euro olacak.



        Galibiyet primi Devler Ligi'nde 2.8 milyon euro, Avrupa Ligi'nde 630 bin euro, Konferans Ligi'nde de 500 bin euro verilecek. Kupa 1'de Son 16'ya kalan takımlara 9.6 milyon euro, Kupa 2'de 1,2 milyon euro ve Kupa 3'te 600 bin euro ödül verilecek. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan takım 15,5 milyon euro, Avrupa Lig'i'nde 4,6 Konferans Ligi'nde ise 3 milyon euro'yu cebine koyacak. Ödüllerin bu şekilde olması akıllara Süper Lig'in şampiyonluk primini getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi olarak 80 milyon TL verilirken Süper Lig'i şampiyon bitiren takıma ise 33,2 milyon TL veriliyor. Aradaki 46,8 milyon TL'lik bir fark oldukça dikkat çekiyor.

        TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
        TFF'DE Başkan Mehmek Büyükekşi'nin önderliğinde görev dağılımı yapıldı: İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, Stratejik Planlama. Yalçın Orhan: 2. Başkan Vekili ve 1. Lig. Yusuf Günay: Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonları. Ruşen Çakır: Akademi ve Altyapı. Mustafa Eröğüt: FIFA, UEFA ve Dış İlişkiler. Alkın Kalkavan: Sponsorluk ve Pazarlama. Haluk Kalyoncu: Kurumsal İletişim, Tesisler ve Yatırımlar. Müslüm Özmen: Süper Lig. Ali Düşmez: Amatör İşler. Hamit Altıntop: Milli Takımlar. Volkan Can: 2. ve 3. Lig. Erman Kalkandelen: Mali İşler ve Yeni Teknolojiler. Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım. Şafak Müderrisgil: Hukuk.

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        Haberler Spor Mislav Orsic'den dikkat çeken sözler: Kaybetmeyi sevmeyiz
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