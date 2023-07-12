Mislav Orsic'den dikkat çeken sözler: Kaybetmeyi sevmeyiz





Galibiyet primi Devler Ligi'nde 2.8 milyon euro, Avrupa Ligi'nde 630 bin euro, Konferans Ligi'nde de 500 bin euro verilecek. Kupa 1'de Son 16'ya kalan takımlara 9.6 milyon euro, Kupa 2'de 1,2 milyon euro ve Kupa 3'te 600 bin euro ödül verilecek. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan takım 15,5 milyon euro, Avrupa Lig'i'nde 4,6 Konferans Ligi'nde ise 3 milyon euro'yu cebine koyacak. Ödüllerin bu şekilde olması akıllara Süper Lig'in şampiyonluk primini getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi olarak 80 milyon TL verilirken Süper Lig'i şampiyon bitiren takıma ise 33,2 milyon TL veriliyor. Aradaki 46,8 milyon TL'lik bir fark oldukça dikkat çekiyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

TFF'DE Başkan Mehmek Büyükekşi'nin önderliğinde görev dağılımı yapıldı: İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, Stratejik Planlama. Yalçın Orhan: 2. Başkan Vekili ve 1. Lig. Yusuf Günay: Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonları. Ruşen Çakır: Akademi ve Altyapı. Mustafa Eröğüt: FIFA, UEFA ve Dış İlişkiler. Alkın Kalkavan: Sponsorluk ve Pazarlama. Haluk Kalyoncu: Kurumsal İletişim, Tesisler ve Yatırımlar. Müslüm Özmen: Süper Lig. Ali Düşmez: Amatör İşler. Hamit Altıntop: Milli Takımlar. Volkan Can: 2. ve 3. Lig. Erman Kalkandelen: Mali İşler ve Yeni Teknolojiler. Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım. Şafak Müderrisgil: Hukuk.

