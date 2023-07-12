Fransız basını son dakika olarak duyurdu! Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yakın





TAKSİTLER VE BONUSLAR BULUNUYOR

Fransa'nın en ciddi yayın organlarından L'Equipe'in dün 'son dakika' olarak verdiği habere göre yönetim, PSG ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifiyle Fransız kulübünü ikna ettiği belirlendi. Bu rakamın uzun vadeye yayılan taksitlerle ödeneceği, ayrıca anlaşmanın bazı bonus maddelerini de içerdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Paredes'le arasındaki pürüzleri de büyük oranda giderdiği belirtiliyor. Yönetimin Arjantinli futbolcuyu bonuslarla beraber 3 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifiyle ikna ettiği ifade ediliyor.