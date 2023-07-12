Fransız basını son dakika olarak duyurdu! Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yakın

Lucas Torreira'nın can sıkıcı sakatlığı sonrası orta alana yapacağı takviye için girişimlere hız veren Galatasaray sonunda bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes'in tranferinde mutlu sona ulaşıyor.
TAKSİTLER VE BONUSLAR BULUNUYOR
Fransa'nın en ciddi yayın organlarından L'Equipe'in dün 'son dakika' olarak verdiği habere göre yönetim, PSG ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifiyle Fransız kulübünü ikna ettiği belirlendi. Bu rakamın uzun vadeye yayılan taksitlerle ödeneceği, ayrıca anlaşmanın bazı bonus maddelerini de içerdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Paredes'le arasındaki pürüzleri de büyük oranda giderdiği belirtiliyor. Yönetimin Arjantinli futbolcuyu bonuslarla beraber 3 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifiyle ikna ettiği ifade ediliyor.
KATAR'DA DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI
54 kez Arjantin formasını giyen ve 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevincini yaşayan Leandro Paredes geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdi. Mücadeleci futbolu ve üstün pas yeteneği ile ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcu daha önce Zenit. Roma, Empoli, Boca Juniors ve Chievo formalarını da giydi. Paredes geçtiğimiz sezon Juventus'la 35 maça çıkarken takımına 1 gollük katkı verdi. Tecrübeli yıldıza şu anda Galatasaray dışında resmi teklif yapan bir kulüp olmadığı ifade ediliyor.